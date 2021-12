IPO Listing : HP Adhesives का शेयर अगले सप्ताह होगा लिस्ट, जानें ग्रे मार्केट की कीमत और निवेश पर एक्सपर्ट्स की राय

HP Adhesives के शेयर ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक इसके शयर 27 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे.

HP Adhesives के शेयर 27 दिसंबर को लिस्ट होंगे.

HP Adhesives का आईपीओ अगले सप्ताह लिस्ट हो सकता है. HP Adhesives Ltd.का आईपीओ 15 से 17 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था. यह शेयर 20.96 गुना सब्सक्राइब हुआ था. आईपीओ के तहत 25,28,500 शेयर ऑफर किए गए थे.इसकी तुलना में 5,29,89,650 शेयरों के लिए आवेदन आए थे. 45,97,200 इक्विटी शेयरों का प्राइस बैंड 262-274 रुपये प्रति शेयर था. HP Adhesives के शेयरों की ग्रे मार्केट में अच्छी मांग है. ये शेयर ग्रे मार्केट में 70 रुपये के प्रीमियम पर बिक रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक इसके शेयर 27 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होंगे. फंड का क्या करेगी कंपनी? कंपनी आईपीओ से हासिल फंड को अपनी वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में नारंगी गांव स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार के लिए करेगी. इसके साथ ही यह एक और यूनिट लगाने जा रही है. कंपनी अपनी मौजूदा प्रोडक्ट लाइन्स की क्षमता भी बढ़ाएगी और पोर्टफोलियो में नए प्रोडक्ट जोड़ेगी. Year Ender 2021: इस साल पांच IPOs को मिले 100 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन, लेकिन नहीं टूट पाया 26 साल पुराना रिकॉर्ड निवेश को लेकर क्या है ब्रोकरेज फर्मों की राय Hem Securities के मुताबिक कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है. कंपनी के प्रमोटर का अनुभव काफी अच्छा है और प्रबंधन मजबूत. इसका सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छा है. कंपनी की मैन्यूफैक्चरिंग फैसिलिटी भी इसके रणनीतिक प्लान के हिसाब से काफी अच्छी पोजीशनिंग में है. इससे इसकी परिचालन क्षमता में इजाफा होता है. इन सभी पहलुओं को देखते हुए इसके शेयर खरीदे जा सकते हैं. Choice Broking के मुताबिक HP Adhesive की पियर कंपनियों में सिर्फ Pidilite Industries से इसकी तुलना हो सकती है.Pidilite Industries मार्केट लीडर है . रेवेन्यू के मामले में HP Adhesive Pidilite Industries से काफी पीछे है. वित्त वर्ष 2020-21 में इसका रेवेन्यू सिर्फ 144 करोड़ रुपये का रहा है. इसका मुनाफा भी Pidilite से काफी कम है. इसलिए आगे कंपनी के मुनाफे के मार्जिन पर ध्यान रख कर सब्सक्राइब किया जा सकता है. Marwadi Shares and Finance का कहना है कि कंपनी 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ 49.23 के पीई के साथ लिस्ट होने जा रही है . जबकि Pidilite Industries 89.75 के पीई के साथ ट्रेड कर रही है. लिहाजा तेजी से बढ़ती इस एड्हेसिव और सिलेंट्स कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा सकता है. अपनी पियर कंपनियों में वैल्युएशन के हिसाब से यह मजबूत लग रही है. (स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

