आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है रजिस्टर, ऐसे करें चेक

आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाते वक्त नागरिकों से उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगी जाती है, ताकि वह आधार डेटाबेस में रहे. आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने से कई सर्विस आसानी से एक्सेस की जा सकती हैं जैसे कई काम ऑनलाइन करा सकते हैं जैसे एड्रेस चेंज, ऐसी सभी सेवाएं जिसमें आधार की जरूरत पड़ती हो जैसे ITR का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन OPD अपॉइटमेंट आदि, mAadhaar का इस्तेमाल, आधार सर्विसेज से जुड़े SMS अलर्ट और ओटीपी प्राप्त होना.

कई बार होता है कि लोग आधार में दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भूल जाते हैं, खासकर तब, जब आप कई मोबाइल नंबर बदल चुके होते हैं या दो से अधिक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हैं. आधार से जुड़ी सर्विस देखने वाली UIDAI आधार कार्डधारकों को ‘वेरिफाई ईमेल/मोबाइल नंबर’ की सुविधा देता है. इसकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि यूआईडीएआई के डेटाबेस में आपका मोबाइल नंबर/ईमेल रजिस्‍टर्ड है या नहीं.

अगर दर्ज किया गया मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी UIDAI के रिकॉर्ड से मेल खाते हैं तो स्‍क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपका दर्ज किया गया मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी रिकॉर्ड से मैच होते हैं. वहीं अगर कोई और मोबाइल नंबर/ईमेल रजिस्टर्ड हैं तो वेरिफिकेशन प्रॉसेस में डाला गया मोबाइल नंबर/ईमेल मैच नहीं होने का मैसेज आएगा. इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कोई और मोबाइल नंबर/ईमेल आधार के साथ लिंक कराया हुआ है.

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ​आधार से लिंकिंग के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा. यह लिंकिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती. यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार सेंटर पर मोबाइल नंबर/ईमेल को आधार से लिंक कराने के लिए आधार कार्ड धारक को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा. बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि किसी व्‍यक्ति की पहचान करने के लिए उसके हाथों के अंगूठे, अंगुलियों के निशान और आँखों के रेटिना का इम्प्रेशन लेना. मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक कराने के लिए किसी डॉक्युमेंट की जरूरत नहीं है. हालांकि इसके लिए चार्ज 50 रुपये है.

