APY: इनकम बढ़ने पर बढ़ा सकते हैं पेंशन की रकम, बेहद आसान है ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रॉसेस

अटल पेंशन योजना सरकारी पेंशन स्कीम है. इसके तहत 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये मंथली पेंशन का प्रावधान है, जिसके लिए सब्सक्राइबर्स को हर महीने मामूली रूप से अंशदान करना होता है. अंशदान के बराबर रकम सरकार भी अपनी ओर से खाते में डालती है. हालांकि अटल पेंशन योजना में एक अच्छी सुविधा यह भी है कि अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो आप कम पेंशन स्लैब से ज्यादा पेंशन स्लैब में खुद को अपग्रेड कर सकते हैं. इसी तरह से आमदनी घटने पर डाउनग्रेड भी कर सकते हैं. अब PFRDA ने सभी बैंकों से 1 जुलाई 2020 से पूरे साल के दौरान कभी भी अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स की पेंशन राशि को अपग्रेड या डाउनग्रेड की प्रक्रिया करने को कहा है.

अटल पेंशन योजना में पेंशन के लिए 5 स्लैब निर्धारित हैं. कोई भी सब्सक्राइबर अपनी आमदनी के हिसाब से ये स्लैब चुन सकता है. ये स्लैब 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये के हैं. इसमें 18 साल से 40 साल की उम्र को कोई भी भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकता है. उसे पेंशन पाने के लिए 60 की उम्र तक योगदान करना होता है.

अलग अलग पेंशन स्लैब के लिए अलग अलग उम्र के हिसाब से योगदान करना होता है. मसलन अगर 18 की उम्र में योजना से 5000 रुपये मंथली पेंशन के लिए जुड़ते हैं तो आपका मंथली योगदान 210 रुपये होगा. वहीं, अगर 30 की उम्र में जुड़ते हैं तो 5000 रुपये मंथली पेंशन के लिए 533 रुपये देने होंगे. इसी तरह से 1000 रुपये मंथली पेंशन के लिए 18 साल वाले को 42 रुपये और 30 साल की उम्र के सब्सक्राइबर को 115 रुपये देने होंगे.

अटल पेंशन योजना के तहत यह सुविधा है कि आप भले ही कोई स्लैब चुन लें, बाद में इनकम बढ़ने या घटने की स्थिति में स्लैब में बदलाव कर सकते हैं. यानी अपनी पेंशन को बढ़ा या घटा सकते हैं. ग्राहक जब अपना कंट्रीब्यूशन जमा करते हैं उस समय वो अपना अमाउंट कम करने या बढ़ाने का ऑप्शन चुन सकते हैं.

इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई सब्सक्राइबर 3000 रुपये मासिक पेंशन पाने के लिए 25 साल उम्र से निवेश करता है तो उसे 60 साल की उम्र तक हर महीने 225 रुपये जमा करना होगा. अब अगर वो 30 साल की उम्र में 4,000 या 5000 रुपये पाने के लिए अपने पेंशन स्कीम को अपग्रेड कर सकता है. इसी तरह पेंशन राशि को 5,000 रुपये से 4000 रुपये या 3,000 रुपये तक घटाकर डाउनग्रेड भी कर सकता है.

अगर आप डाउनग्रेड या अपग्रेड का ऑप्शऩ चाहते हैं तो आप बैंक में एक फॉर्म भरकर सूचित करना होगा. डाउनग्रेड करने पर जो अंतर आएगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी. APY में आपके सेविंग अकाउंट से मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर आपके अकाउंट से आटोमेटिक डेबिट कर दिया जाता है. APY सब्सक्राइबर की डेथ होने पर उनके जीवनसाथी को पेंशन राशि मिलने लगेगी. जीवनसाथी के निधन के बाद नॉमिनी को पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी.

APY अकाउंट को अपग्रेड करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर विजिट करना होगा.

https://npslite-nsdl.com/CRAlite/APYUPDNGradeView.do

आपको अपना PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद पेंशन राशि दर्ज करनी होगी. मासिक पेंशन राशि वो राशि है जिसे आप 60 साल के बाद पाना चाहते हैं.

इसी तरह से अगर आपको डाउनग्रेड करना है तो इस लिंक पर विजिट करें.

https://npslite-nsdl.com/CRAlite/APYDNGradeView.do

इसी तरह आपको PRAN यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद पेंशन राशि दर्ज करनी होगी.

ऑफलाइन अपग्रेड या डाउनग्रेड करने के लिए नीचे दिए लिंक से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर इस फॉर्म को भरकर बैंक में जमा करना होगा.

https://npscra.nsdl.co.in/nsdl/forms/Form_to_Upgrade-Downgrade_Pension_under_APY.pdf

इस फॉर्म में आपको नई पेंशन राशि लिखनी जिसे बैंक अपने यहां रिकॉर्ड में दर्ज कर लेंगे.

