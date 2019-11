बच्चों को इन तरीकों से बनाएं निवेश-बचत में माहिर, जिंदगी भर मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए बचत और निवेश करते हैं. जब से आपके बच्चे का जन्म होता है, तभी से आप उसका भविष्य आर्थिक तौर पर सुरक्षित हो, इस कोशिश में लग जाते हैं. हम कहां खर्च कर रहे हैं, कितनी बचत कर रहें और क्या हम अपनी बचत को सही जगह निवेश कर रहे हैं, यह हमारी प्राथमिकता हो जाता है. हालांकि, एक चीज जिसका माता-पिता ध्यान नहीं रखते, वह है कि इन सब का कुछ फायदा नहीं अगर बच्चों को निवेश, बचत और इससे जुड़ी चीजों के बारे में नहीं समझाया जाये. तो आज हम आपको ये बताएंगे कि बच्चों को बचत करना और आर्थिक शिक्षा देना क्यों जरूरी है और इसे कैसे किया जा सकता है.

ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा तीन साल का होता है, तभी से वह बचत और खर्च करना समझने लगता है. आर्थिक फैसले लेने के छोटे अनुभव लंबे समय में जाकर आदत बनते हैं. जब तक बच्चा सात साल की उम्र तक पहुंचता है, तब तक उसकी पैसों के खर्च से जुड़ी आदतें बन जाती हैं. अगर इस दौरान उन्हें पैसों को मैनेज करने के बारे में नहीं सिखाया जाए, तो यह उनके व्यस्क होने पर परेशानी दे सकता है.

जहां स्कूलों में बच्चों को तमाम चीजों के बारे में सिखाया जाता है, वहीं पैसे और आर्थिक विषयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. ऐसे में बच्चों को आर्थिक मुद्दों के बारे में सिर्फ अभिभावक ही शिक्षित कर सकते हैं. माता-पिता को यह पता होना चाहिए कि वे हमेशा बच्चों के आसपास नहीं रहेंगे. अपने बच्चों के बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना जरूरी है. फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ माता-पिता को बच्चों को पैसे से जुड़ी अच्छी आदतें सिखानी चाहिए.

ये कुछ तरीकें जिनसे आप अपने बच्चों को आर्थिक सीख और शिक्षा दे सकते हैं:

अपने बच्चे को सीधे हाथ में पैसे देने के बजाय, आप अपने बच्चों को इसके लिये थोड़ी मेहनत करवाइए. आप कुछ काम तय कीजिए जो उसे महीने भर उस पैसे के लिए करने हैं. अगर वो इन सब कामों को पूरा करता है, तो उसे तय की गई पॉकेट मनी दीजिए.

अपने बच्चे को बाजार ले जाइए और दिखाइए कि आप रोजमर्रा की चीजें कैसे खरीदते हैं. उसे पैकेट पर कीमत पढ़ना. अलग-अलग विकल्पों की कीमतों की तुलना करने के बारे में समझाइये. उसके बाद आप बच्चे को कुछ चीजें खरीदने के लिए बाजार भेजिए और उसे एक सीमित राशि दीजिए. इससे वो खुद खरीदते हुए किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सीख जाएगा.

अपने बच्चे की हर मांग को पूरा करने की बजाय, उसे पैसे की बचत करना सिखाएं. उसे दी गई पॉकेट मनी में से कुछ हिस्सा बचाकर भविष्य में किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करना सिखाएं. उसे उस पैसे को किसी पिकनिक या खिलौने को खरीदने के लिए इस्तेमाल करना सिखाएं.

अपने बच्चे को बड़े होकर एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाना जरूरी है. इसके लिए बच्चों को अपने खिलौने, किताबें, कपड़े किसी NGO को दान में देने के लिए प्रेरित करें. अगर शुरुआत में वो इससे बचता है, तो उसे NGO आइसक्रीम या किसी दूसरी चीज की लालच देकर ले जाएं. समय के साथ वो खुद इसको पसंद करने लगेगा और खुश होगा.

Story: Arun Thukral

