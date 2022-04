How to Reduce AC Bill: गर्मी में AC ने बढ़ाया बिजली का बिल? बजट बिगड़ने से बचाएंगे ये 5 उपाय

How to Reduce AC Bill: गर्मियों का मौसम आ गया है और इस समय AC (Air Conditioner) की जरूरत बढ़ जाती है. AC का ज्यादा इस्तेमाल गर्मी से राहत तो देता है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिल के तौर पर खर्च भी बढ़ जाता है. रात-दिन एसी का इस्तेमाल करने का मतलब है महीने के अंत में ज्यादा बिजली बिल. हालांकि, आजकल AC को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते हैं, लेकिन फिर इसकी वजह से हमारी जेबें ढीली होती ही हैं. अगर आप भी AC की वजह से बढ़ते बिजली बिल को लेकर परेशान हैं, तो यहां हमने आपके लिए कुछ उपाय बताए हैं. इन उपायों के ज़रिए आपको बढ़ते बिजली बिल को कम करने में मदद मिलेगी. यहां 5 आसान टिप्स दिए गए हैं, जिनसे आप एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं. सही टेम्परेचर चुनें आपको कभी भी एसी को मिनिमम टेम्परेचर पर सेट नहीं करना चाहिए. लोग अक्सर सोचते हैं कि एसी को 16 डिग्री पर सेट करने से बेहतर कूलिंग मिलेगी, लेकिन यह सच नहीं है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ह्यूमन बॉडी लिए आदर्श तापमान 24 है. इसलिए, एसी का तापमान 24 के आसपास सेट करना बेहतर है. इससे बिजली की बचत होगी और आपका बिल भी कम आएगा. Prasol Chemicals IPO: स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी लाएगी 800 करोड़ का आईपीओ, SEBI में दाखिल किए कागजात इस्तेमाल न होने पर बंद कर दें पावर बटन चाहे एयर कंडीशनर हो या कोई अन्य उपकरण, मशीन के इस्तेमाल न होने पर आपको हमेशा स्विच बंद करना चाहिए. ज्यादातर लोग एसी को केवल रिमोट से स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस तरह, जब कंप्रेसर को ‘निष्क्रिय लोड’ पर सेट किया जाता है, तो बहुत सारी बिजली बर्बाद हो जाती है और इससे आपका मासिक बिल बढ़ता है. टाइमर का करें इस्तेमाल सभी एसी टाइमर के साथ आते हैं, इसलिए रात भर AC चलाने के बजाय टाइमर का इस्तेमाल करना बेहतर है. सोने से पहले या किसी अन्य समय पर 2-3 घंटे के लिए टाइमर सेट कर देना चाहिए. जब आप टाइमर सेट करते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद एसी बंद हो जाता है. इसके ज़रिए आप एयर कंडीशनर का उतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने की जरूरत है. इससे आपका बिजली का बिल कम होगा. CNG vs Petrol-Diesel vs E-Cars: पेट्रोल-डीजल की तरह ही CNG की कीमतों में आग, फिर भी यह है बेहतर विकल्प, ई-कार भी नहीं है मुकाबले में, जानिए क्यों? नियमित तौर पर सर्विसिंग है जरूरी सभी उपकरणों को सर्विसिंग की जरूरत होती है, इसलिए एयर कंडीशनर की भी सही समय पर सर्विसिंग जरूरी है. हालांकि ज्यादातर कंपनियों का दावा है कि उनके एसी को अक्सर सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है. भारत में एसी की सही समय पर सर्विसिंग जरूरी है, क्योंकि यहां पूरे साल उनका उपयोग नहीं किया जाता है. इसलिए, इस बात संभावना बढ़ जाती है कि धूल या अन्य कण मशीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए, गर्मियों से पहले एयर कंडीशनर की सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए. कमरे का दरवाजा व खिड़की करें बंद कमरे में एयर कंडीशनर चालू करने से पहले, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें. यह कमरे को जल्दी और लंबे समय तक ठंडा करने में मदद करेगा और महीने के अंत में आपके बिजली बिल को भी बचाएगा.

