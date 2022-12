NPS एकाउंट ‘फ्रीज’ होने पर क्या करें? खाते को फिर से चालू करने की क्या है प्रॉसेस, कितनी देनी होगी पेनाल्टी?

What to do if NPS account is frozen: NPS एकाउंट में हर साल मिनिमम एमाउंट जमा करना जरूरी है. ऐसा न करने पर आपका खाता ‘इनएक्टिव’ हो सकता है. खाते को दोबारा ऑपरेट करने के लिए उसे री-एक्टिवेट करना होगा.

How to reactivate NPS account: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के खाते में हर साल मिनिमम एमाउंट जमा करना जरूरी है. अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका एकाउंट ‘फ्रीज’ (freeze) या ‘इनएक्टिव’ (inactive) हो सकता है

