SBI में ऑनलाइन खुलवाएं बचत खाता, घर बैठे होगा काम; Step by Step प्रॉसेस

How to open SBI savings account online: कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. ऐसे में अगर आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपको बैंक की शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) आपको घर बैठकर ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है. आप एसबीआई इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट को ऑनालइन आसानी से खोल सकते हैं. यह आधार बेस्ड इंस्टैंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट है जिससे ग्राहक बैंक के इंटिग्रेटेड बैंकिंग और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म YONO के जरिए अकाउंट खोल सकता है.

इसमें ग्राहकों को पूरी पेपरलैस और केवल पैन और आधार नंबर के साथ इंस्टैंट डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है. SBI इंस्टा सेविंग्स बैंक अकाउंट धारकों को 24×7 बैंकिंग एक्सेस मिलता है. SBI इंस्टा सेविंग बैंक अकाउंट के नए खाताधारकों को पर्सनलाइज्ड RuPay ATM कम डेबिट कार्ड भी जारी करेगा.

