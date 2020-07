COVID-19 में घर बैठे ऐसे खोलें डीमैट अकाउंट, शेयर की खरीद और बिक्री के लिए है जरूरी

भारत में कोविड 19 महामारी का प्रकोप बढ़ने और देश भर में लॉकडाउन किए जाने से पहले शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहा था. लेकिन लॉकडाउन लागू होने के बाद से इसमें बड़ी गिरावट आ गई. जैसे जैसे लॉकडाउन का असर बढ़ा, बेंचमार्क इंडेक्स में करेक्शन बढ़ता गया. 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित होने के कुछ दिनों बाद बेंचमार्क इंडेक्स के वैल्युएशन में 40 फीसदी तक कमी आ गई. देखें तो इस वैल्युएशन पर खरीददारी का बेहतर मौका है और यहां से लंबी अवधि के लिए अच्छे शेयरों में निवेश किया जा सकता है.

एक बड़ी गिरावट के बाद शेयर बाजार में रिकवरी शुरू हुई है और धीरे धीरे इंडेक्स नए स्तरों पर पहुंच रहे हैं. लेकिन इसके बाद भी शेयर बाजार अपने असली क्षमता से बहुत पीछे हैं. क्योंकि अभी भी देश में लॉकडाउन का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. यह बाजार आगे जाकर कहां रुकेन वाला है, इस बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है. हालांकि मौजूदा समय में बेहतर यह है कि लंबी अवधि का ध्यान रखकर बाजार में उतरें. क्योंकि वैल्युएशन आकर्षक है. लेकिन शेयर बाजार में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है.

शेयर बाजार में सीधे निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है. डीमैट अकाउंट में शेयर के अलावा म्युचुअल फंड यूनिट, डिबेंचर, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटीज भी रखी जा सकती हैं. डीमैट अकाउंट को ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन खोलते हैं. यह अकाउंट भी बैंक खाते की तरह ही काम करता है. अंतर इतना ही है कि बैंक अकाउंट में पैसों का लेनदेन होता है। जबकि डीमैट अकाउंट में शेयरों का लेनदेन होता है. जैसे बैंकों में पैसा सुरक्षित रहता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर सुरक्षित रहते हैं.

ब्रोकर का चुनाव करें: सबसे पहले डिजिटल ब्रोकिंग फर्म (ऐप या वेब-बेस्ड) की तलाश करें जो सहज ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, बेस्ट ब्रोकरेज चार्ज और वैल्यू-एडेड सेवाएं प्रदान करता है. कुछ ब्रोकरेज हाउसों के पास ट्रेड्स पर जीरो ब्रोकरेज चार्ज और दूसरों पर फ्लैट रेट्स हैं. ये दोनों फैक्टर आकर्षक हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग करते समय आपको आवश्यक कॉस्ट-एडवांटेज प्रदान करते हैं.

इसके अलावा, जब आप डिजिटल रूप से ट्रेड करने जा रहे हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म से कोई तकनीकी गड़बड़ियां नहीं हुई हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी कोई भी गड़बड़ आपके निवेश को संकट में डाल सकती है. ब्रोकरेज फर्म में आगे देखने के लिए इनडेप्थ रिसर्च और पर्सनलाइज्ड निवेश सिफारिशें भी प्रमुख विशेषताएं हैं.

खुद को रजिस्टर करें: सभी डिजिटल ब्रोकरेज फर्मों के पास ऑनलाइन कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया है. उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर डिजिटल खाता खोलने के लिए फॉर्म भरें और पहचान और पते के प्रमाण अपलोड करें. इन केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि शामिल हैं. ब्रोकरेज फर्म भी आपकी मुश्किलों का हल अपनी हेल्पलाइन के माध्यम से करने में आपकी सहायता करती हैं.

वेरिफिकेशन पूरा करें: आपके द्वारा अपलोड किए गए डॉक्युमेंट्स को वेरीफाई करने का काम एक एक्जीक्यूटिव को सौंपा जाता है. यह एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो फोन कॉल या ब्रोकरेज फर्म के प्रतिनिधि से फिजिकल विजिट के माध्यम से किया जा सकता है. मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए टेली-वेरिफिकेशन की अत्यधिक संभावना है. कुछ ब्रोकरेज फर्म शुरुआती एप्लिकेशन से एक घंटे से भी कम समय में पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

अकाउंट डिटेल्स प्राप्त करें: एक बार वेरीफाई हो जाने के बाद आपके खाते को आधिकारिक रूप से शेयर ट्रेडिंग के लिए मंजूरी मिल जाएगी. आपको एक वेलकम किट मिलेगी, जिसमें अकाउंट डिटेल्स जैसे कि एक यूनिक आईडी और आपके खाते तक पहुंचने के लिए पासवर्ड होगा.

ट्रेड करने के लिए तैयार हैं: इसके बाद आप ट्रेड करने के लिए तैयार होते हैं. अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रेफरेंस मटेरियल के माध्यम से जाएं और ट्रेडिंग फंडामेंटल के वेबिनार में भाग लें. जरूरत पड़ने पर आप कई बैंक खातों को ट्रेडिंग खाते से लिंक भी कर सकते हैं. ऐसा करने से आपको अपने टाइम-सेंसिटिव ट्रेड्स के लिए तुरंत टॉप-अप में मदद मिलती है. सुनिश्चित करें कि आप निवेश करते समय अनुशासित रहें.

(द्वारा: एंजेल ब्रोकिंग)

