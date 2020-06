कोरोना संकट में अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे करें मजबूत, इन टिप्स का रखें ध्यान

कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी के केवल खतरे में नहीं डाल दिया है, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट पैदा किया है. बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी या आस के स्रोत को गंवा दिया है, जबकि कई दूसरे लोगों को वेतन कटौती के लिए कहा गया है. अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ बढ़ी हैं और बाजारों में निवेशकों द्वारा सालों में लगाएं पैसे डूब गए हैं. ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेहत और दौलत को इस प्रकोप से बचाने के लिए सख्त कदम लेने की जरूरत है.

आइए ऐसे कुछ जरूरी टिप्स को जानते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जिससे न्यूनतम वित्तीय नुकसान के साथ इस संकट से बाहर आ सकें.

ऐसे संकट के समय में एक पर्याप्त इमरजेंसी फंड को बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है. अगर आपकी आय पर संकट आता है या कोई अप्रत्याशित मुश्किल जैसे मेडिकल या फैमिली इमरजेंसी की स्थिति में आपका इमरजेंसी सुरक्षा प्रदान करेगा. आप यह सुनिश्चित करें कि आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 6 महीने के खर्च को पूरा करता हो. आप अपने इमरजेंसी फंड को कई ज्यादा ब्याज वाले सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा सकते हैं.

अपने जरूरी वित्तीय कामों को करने के लिए जैसे इमरजेंसी फंड बनाना, किराये का भुगतान, ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि के लिए आपको सख्त खर्चों में कटौती के कदम उठाने की जरूरत है. लॉकडाउन ने कुछ खर्चों जैसे रोजाना सफर में कटौती की है, तो इससे आपकी बचत को बढ़ावा मिलना चाहिए. इसलिए अपने खर्चों में कटौती के लिए गैर-जरूरी खर्चों से बचें.

इस समय पर्याप्त इंश्योरेंस को सुनिश्चित करें. अगर आपके पास टर्म प्लान है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप प्रीमियम का भुगतान समय पर करें जिससे कोई चूक नहीं हो. आपका लाइफ इंश्योरेंस प्लान आपकी असामयिक मौत पर आप पर निर्भर लोगों को मदद करेगा. इसी तरह अपने और परिवार वालों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्लान को सुनिश्चित करें जो कम से कम 5 लाख रुपये की कवरेज राशि के साथ हो. अगर आप ऑफिस द्वारा दिए गए प्लान पर निर्भर हैं, तो आप अलग से प्लान ले लें जिससे नौकरी खोने की स्थिति में कोई मुश्किल नहीं हो.

HDFC से होम लोन लेना हुआ सस्ता, ब्याज दर में 0.20% की कटौती; घटेगी मौजूदा लोन की EMI

निवेश आपके वित्तीय भविष्य की सुरक्षा करने के लिए जरूरी होता है. हालांकि, जीवन में कुछ लक्ष्य दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए अगर आप कैश की किसी कमी से जूझ रहे हों, तो यह कोशिश करें कि आप निवेश को रोके बिना मैनेज कर सकते हैं. कम महत्वपूर्ण निवेश या जो किसी वित्तीय लक्ष्य से सीधे संबंधित नहीं हैं, उन्हें कैश जमा करने के लिए कम किया जा सकता है. आप कुछ में ठहराव भी दे सकते हैं, उदाहरण के तौर पर म्यूचुअल फंड SIP जब आप कैश की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं और स्थिति के ठीक होने पर निवेश को दोबारा शुरू कर सकते हैं.

इस समय में बहुत से लोग लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आप लोग तभी लें जब बहुत जरूरी है. दूसरे स्रोतों से कैश लेने की कोशिश करें जैसे इमरेंजसी फंड और गैर-जरूरी निवेश का लिक्विडेशन. इसके साथ जरूरत से ज्यादा लोन नहीं लें और यह सुनिश्चित करें कि आपके पास लोन का पुनर्भुगतान करने की क्षमता है. अगर आप अपने उधार को नहीं चुका पाते, तो आपकी स्थिति और खराब होगी.

(By: Adhil Shetty, CEO, BankBazaar.com)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.