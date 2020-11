अपना बैंक अकाउंट Aadhaar से ऐसे करें लिंक, 31 मार्च 2021 है डेडलाइन; जान लें वित्त मंत्रालय के निर्देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि 31 मार्च 2021 तक सभी खाते ग्राहकों के आधार नंबर से लिंक कर लिए जाएं. उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और बैंकों को इसे अभी और आगे ले जाना होगा. ऐसे बहुत से अकाउंट हैं, जो आधार से लिंक नहीं हैं. सीतारमण ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) की 73वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2021 तक हर खाते में जहां पैन जरूरी और उपयुक्त हो, वहां पैन होना चाहिए और आधार हर अकाउंट के लिए है.

सीतारमण ने आगे कहा कि बैंकों को नॉन-डिजिटल भुगतान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और डिजिटल पेमेंट तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए. इसके साथ बहुत सी UPI आधारित पेमेंट को अपनाना चाहिए. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे बैंकों में UPI एक आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द होना चाहिए. इसके साथ उन्होंने कहा कि बैंकों को रुपे कार्ड्स को प्रचारित करना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिसे कार्ड की जरूरत होगी, RuPay एकमात्र कार्ड होगा जिसका आप प्रचार करेंगे. सीतारमण ने यह भी कहा कि देश को बड़े बैंकों की जरूरत है.

आधार को अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं तो आपका उस बैंक के लिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव होना जरुरी है. अगर आपका नेट बैंकिंग एक्टिव है तो अपना नेट बैंकिंग लॉग इन करें. लॉग इन करने के बाद आपको आधार नंबर को लिंक करने का ऑप्शन मिलेगा. उदाहरण के तौर पर अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो www.onlinesbi.com पर लॉग इन करने के बाद स्क्रीन के बायीं तरफ, “My Accounts” के अंदर “Link your Aadhaar number” का ऑप्सऩ दिया होगा. यहां जाकर अपना आधार नंबर डालकर सब्मिट कर दें. फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी दो संख्या को डिस्प्ले किया जाएगा. स्टेटस इसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.

अगर आप नेट बैंकिंग नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आप बैंक जाकर खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं. जहां आपको आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, अपना पासबुक ले जाना होगा. इसके बाद एक फॉर्म भरकर सब्मिट करना होगा. आधार से अकाउंट लिंक हो जाने पर आपको एसएमएस भेजकर सूचित किया जाएगा. ध्यान रहे कि अगर आपके आधार और बैंक दी गई मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं तो लिंक नहीं होगा. इसके अलावा आप अपने नजदीकी एटीएम से भी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं.

