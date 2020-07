WhatsApp से करें म्यूचुअल फंड में निवेश; शर्तें, रजिस्ट्रेशन, KYC से लेकर पेमेंट की पूरी डिटेल

पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बेहतर ऑप्शन माना जाने लगा है और इसकी लोकप्रियता बढ़ी है. इक्विटी मार्केट की तुलना में कुछ सुरक्षित माने जाने वाले इस विकल्प में भी लोगों को निवेश पर अच्छे रिटर्न के साथ लंबी अवधि में मोटा कमाई के लिए लोग इसमें निवेश कर रहे हैं. आधार पेरिफिकेशन, केवाईसी, ऑनलाइन इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन पेमेंट जैसी चीजों के आने से बीते कुछ सालों में निवेश करना आसान हुआ है. इसे देखते हुए ज्यादातर बड़े म्यूचुअल फंड हाउस अब व्हाट्सएप, मोबाइल मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए अपनी अलग अलग योजनाओं में निवेश करने की सुविधा दे रहे हैं.

यह सुविधा केवल रेजिडेंट निवेशकों के लिए है.यह सुविधा केवल उन्हीं निवेशकों को मिलती है जो सिंगल होल्डिंग फॉर्मेट में निवेश करना चाहते हें. यह तरीका ज्वाइंट होल्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है. वर्तमान में HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सनलाइफ म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड समेत कुछ अन्य फंड हाउस भी इसकी सुविधा दे रहे हैं.

व्हाट्स ऐप के जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड में एक मुश्त और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) दोनों तरह से निवेश कर सकते हैं. इसके लिए निवेशक को ही निवेश के लिए स्कीम चुननी होती है. आपको ट्रांजैक्शन के लिए निवेश की रकम बतानी होती है. निवेशक को किस्तों की संख्या भी बतानी होती है. इसके बाद ऑर्डर की समरी आती है, जिसे आप ओके या एडिट कर सकते हैं. व्हाट्सऐप के जरिए निवेशक एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच भी कर सकता है. इसके जएि निवेशक को अकाउंट स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, नॉमिनी डिटेल, पर्सनल डिटेल आदि पाने की भी सुविधा है.

इसके लिए सबसे पहले निवेशक को सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाना होगा. यहां अपना मोबाइल नंबर डालें और नियम-शर्तों को ध्यान से पढ़कर पर सहमति देनी होगी. कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स की अलग शर्तें होती हैं. ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के खास व्हाट्सऐप नंबर को सेव करना होगा. उसके बाद उस नंबर पर अपनी ओर से एक मैसेज भेजना होगा. फिर एएमसी के निर्देश का पालन करते हुए बातचीत करनी होगी.

KYC वेरिफिकेशन: एएमसी की शर्तें स्वीकार करने के बाद निवेशक के माबाइल पर मैसेज आता है. इसमें आपके पैन आदि की जानकारी मांगी जाती है. जिसे देने के बाद केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होती है. इसके बाद अउप ट्रांजैक्शन के लिए तैयार रहते हैं.

OTP पेमेंट की सुविधा: पेमेंट की पुष्टि करने पर निवेशक के नंबर पर OTP आता है. निवेशक को URN के लिए OTP डालना होता है. SIP शुरू करने के लिए बैंक के साथ URN रजिस्टर कराना जरूरी है.

ICICI प्रू म्रूूचुअल फंड: +91 22 3324 7600

HDFC म्यूचुअल फंड: +91 82706 82706

कोटक म्यूचुअल फंड: +91 93218 84488

ABSL म्यूचुअल फंड: +91 88288 00033

मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड: +91 93722 05812

