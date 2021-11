Children’s Day 2021: अपने बच्चे को क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया से परिचित कैसे कराएं? जानिए क्या है इसे लेकर एक्सपर्ट्स की राय

Children’s Day 2021: क्या आपको अपने बच्चे को क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के बारे में बताना चाहिए? यह आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है. IFIM लॉ स्कूल के प्रोफेसर पद्मनाभ रामानुजम कहते हैं कि सामान्य तौर पर होना यह चाहिए कि आपका बच्चा आपको क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के बारे में बताए. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो शायद यह आपके बच्चे को क्रिप्टोकरेंसी से परिचित कराने का सबसे अच्छा समय है. लेकिन सवाल यह है कि क्यों, और कैसे? माता-पिता, अपने बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्टॉक, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स जैसे पीपीएफ, एसएसवाई आदि जैसे विकल्पों में पैसा लगाते हैं. बच्चों के लिए निवेश करना माता-पिता की जिम्मेदारी है, वहीं उन्हें यह समझाना भी जरूरी है कि जीवन में पैसे की क्या अहमियत होती है और एक व्यक्ति को पैसे जनरेट करने और इसे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए.

JhunJhunwala Portfolio : राकेश झुनझुनवाला के इस पसंदीदा शेयर ने दिया एक साल में 200 फीसदी से भी ज्यादा रिटर्न, क्या अब भी है इसमें कमाई का दम

एक्सपर्ट्स की राय

WazirX के CEO और फाउंडर निश्चल शेट्टी का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के ज़रिए भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट विकल्पों के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है. इसका मतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी को भी अन्य इन्वेस्टमेंट विकल्पों की तरह निवेश के एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है. हालांकि इसमें बेहतर रिटर्न के लिए निवेशकों को इससे जुड़े जोखिमों को समझना होगा और समझदारी के साथ निवेश करना होगा. इसके लिए क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना भी जरूरी है.

Gold Price Up : अभी और महंगा होगा गोल्ड, एक्सपर्ट्स से जानें खरीदने के लिए गिरावट का इंतजार करें या खरीद लें

(Article: Rajeev Kumar)

(इस लेख में क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सुझाव/सिफारिशें संबंधित कमेंटेटर द्वारा दी गई हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन उनकी सलाह के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है. कृपया क्रिप्टो करेंसी में लेनदेन/निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.