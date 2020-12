Financial Tips for 2021: नए साल में चाहते हैं वित्तीय आजादी, गांठ बांध लें ये जरूरी बातें

Financial Tips for 2021: निश्चित रूप से 2021 एक ऐसा साल है जिसका सभी को नई उम्मीद, जिज्ञासा और प्रत्याशा के साथ इंतजार है. कई वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां ट्रायल के अंतिम चरण में हैं. हो सकता है कि जल्द ही हमें फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने के कई उपायों से छुटकारा मिल जाए. दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा होने पर 2021 स्वतंत्रता का साल होगा, जिसमें लोग जीवन का आनंद ले सकेंगे. लोग उन पहलुओं का आनंद लेंगे जिन पर हमने पहले कम ही ध्यान दिया था. साथ ही उनकी सराहना भी करेंगे. साल 2021 हमें नए सिरे से नई शुरुआत करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सही मौका भी है. ऐसे में अगर आप नए साल के लिए आइडिया तलाश रहे हैं, तो आपको कुछ रिजॉल्यूशन लेना चाहिए.

साल 2020 ने हमें इस बात की पूरी झलक दी है कि हमें हमेशा फाइनेंशियल बफर क्यों रखना चाहिए. यह न केवल हमें और हमारे परिवार को किसी भी इमरजेंसी जरूरत के लिए सुरक्षित करता है, बल्कि यह बेहतर वेल्थ क्रिएशन यानी दौलत बढ़ाने के लिए भी रास्ते खोलता है. मार्च में गिरावट के बाद से बेंचमार्क इंडेक्स 80 फीसदी तक बढ़ गए हैं. बाजार से इस साल करीब 12 फीसदी रिटर्न मिल चुका है. इस दौरान आईटी और फार्मा सहित कई शेयरों में कई गुना ग्रोथ देखने को मिली है. जितना अधिक आप निवेश करते हैं और निवेश को बनाए रखते हैं, आप रेलीवेंट मार्केट अपार्चुनिटी आने पर उतना ही अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं.

आप निवेश शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई खर्च कम करने की आवश्यकता है. महान रोमन नाटककार प्लेटस के शब्दों में आपको अधिक पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना हो. इसका मतलब यह था कि आपको अपने खर्च को इस तरह से चैनलाइज करना होगा कि वे आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे. ऐसे में बेकार के खर्च को बंद कर आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं या स्टॉक खरीद सकते हैं. ऐसा करने से, आप वित्तीय के साथ-साथ अपनी शारीरिक फिटनेस भी सुनिश्चित करेंगे.

अगर बाजार के बारे में जानकारी नहीं है तो निवेशकों को कम मुनाफा कमाने और नुकसान उठाने की संभावना रहती है. यहां तक कि अगर आप एक सलाहकार, एक निवेश इंजन, या एक स्मॉलकेस की सिफारिश के अनुसार कुछ भी खरीद रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उस इंस्टूमेंट की सभी पेचीदगियों के बारे में जानें जो आप खरीदने जा रहे हैं. यह सुनिश्चित करेगा कि आपके रिटर्न हमेशा अच्छे हों.

निवेशकों को कभी भी एक ही जगह अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए. अगर आपने स्टॉक में निवेश किया है, तो सुनिश्चित करें कि आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अपना निवेश डज्ञइवर्सिफाई कर रहे हैं. इसके अलावा, सोने या चांदी को एक वेटेज देकर इसे संतुलित करें. एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो जोखिम कम करता है.

देश में होने वाले सभी ट्रेड्स में एक-तिहाई से अधिक एल्गोरिथम ट्रेड हैं. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (एल्गो ट्रेडिंग) सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री को ऑटोमेट करने के लिए ट्रेडिंग रणनीति का वर्चुअल मॉडलिंग है. इसे सीखना बहुत मुश्किल नहीं है. इसमें आपको बस एक कोड लिखना है और अपने कॉल को एल्गोरिदम में एक्शन के लिए फीड करना है. विकसित देशों में मार्केट का 80 फीसदी हिस्सा एल्गो ट्रेड्स का है. जिस तरह से ट्रेंडिंग और इंवेस्टमेंट में तकनीकी इस्तेमाल बढ़ रहा है, यह आंकड़ा और भी अधिक हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि भविष्य की जरूरतों के मुताबिक अभी से खुद को तैयार करें और पायथन या जावा जैसी भाषा सीखने की कोशिश करें.

(लेख: अमरजीत मौर्य, एवीपी, मिड कैप्स, एंजेल ब्रोकिंग)

