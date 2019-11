कैसे घर बैठे खरीद सकते हैं FASTag, कैशबैक का भी ऑफर

1 दिसंबर 2019 से सरकार देश के हर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद टोल प्लाजा पर राष्‍ट्रीय इलैक्‍ट्रॉनिक टोल संग्रह (FASTag) को स्वीकार करना अनिवार्य बनाने जा रही है. फास्टैग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पहल है. इसलिये यह जरूरी हो गया कि आप भी जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ी के लिये फास्टैग खरीद लें. आइए हम आपको बताते हैं कि आप घर बैठे कैसे अपनी गाड़ी के लिये फास्टैग को खरीद सकते हैं.

फास्टैग को 23 बैंक की शाखाओं से खरीदा जा सकता है जिसमें ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक आदि शामिल हैं. लेकिन आपको बैंक की ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं है. आप फास्टैग को ऑनलाइन Paytm पर खरीद सकते हैं. आपको इसके लिये Paytm की वेबसाइट https://paytm.com पर जाना है. फिर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर औप पासवर्ड से पेटीएम पर लॉग इन करना होगा. होम पेज पर More ऑप्शन पर जाकर FASTag पर क्लिक करना है. फिर आप पेटीएम के FASTag पर पहुंच जाएंगे. इसमें आपको अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा. फिर ‘Buy for Rs 400’ पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड पते पर फास्टैग डिलीवर कर दिया जाएगा.

आप Paytm के अलावा अमेजन पर भी फास्टैग खरीद सकते हैं. HDFC बैंक का फास्टैग अमेजन पर 599 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 151 रुपये की छूट मिल रही है. Amazon Pay UPI के जरिये खरीदने पर 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा. HDFC बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का कैशबैक मिलेगा. HSBC कैशबैक कार्ड से खरीदने पर 5 फीसदी की इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. अमेजन पर IHMCL NHAI FASTag भी मिल रहा है.

इसके अलावा आप Airtel Thanks App पर भी फास्टैग खरीद सकते हैं. इसमें आपको 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा. आप HDFC बैंक की वेबसाइट https://www.hdfcbank.com/ पर भी जाकर खरीद सकते हैं. इसमें भी यह आपके घर तक पहुंचाया जाएगा.

