mAadhaar ऐप से पा सकते हैं खोया हुआ आधार नंबर और एनरोलमेंट ID, ये है प्रॉसेस

अगर आपका आधार नंबर (Aadhaar Number) या आधार एनरोलमेंट ID खो गई है तो इसे दोबारा पाया जा सकता है. आप चाहें तो इसके लिए UIDAI की वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो mAadhaar ऐप के जरिए मोबाइल से इन्हें पा सकते हैं. जी हां, UIDAI के mAadhaar ऐप पर भी खोए हुए आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट ID को वापस पाने की सुविधा है. याद रखें के आधार नंबर को दोबारा पाने और आधार एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने में एनरोलमेंट ID काम आती है. इसलिए यह भी आधार जितनी ही महत्वपूर्ण है.

आधार/एनरोलमेंट ID वापस पाने की प्रॉसेस के लिए mAadhaar ऐप को डाउनलोड करें. यह एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर और आईफोन के लिए एप्पल स्टोर पर मौजूद है. इसमें सर्विसेज सेक्शन में ‘Retrieve Lost UID/EID’ ऑप्‍शन पर क्लिक करना है. इसके बाद आधार नंबर या एनरोलमेंट ID जो भी दोबारा पाना है, उसे चुनना है.

You can retrieve lost Enrolment ID or Aadhaar no. from your #mAadhaar app. The OTP will be sent to mob. number registered in the person's Aadhaar. For more services, download and install the #NewmAadhaarApp from: https://t.co/62MEOeR7Ff (Android) https://t.co/GkwPFzuxPQ (iOS) pic.twitter.com/8ltz8YRbZw

– निर्धारित स्‍पेस में अपना नाम, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर या फिर रजिस्‍टर्ड ईमेल ID व सिक्‍योरिटी कोड डालें.

– OTP डालने के बाद उसे वेरिफाई करना होगा.

– वेरिफिकेशन हो जाने पर एनरॉलमेंट ID फोन या ईमेल पर आ जाएगी.

इसके लिए आपके पास आधार एनरोलमेंट ID मौजूद होनी चाहिए.

UIDAI की वेबसाइट https://www.uidai.gov.in/ पर भी खोए आधार नंबर या एनरोलमेंट ID को वापस पाने की प्रॉसेस इसी प्रकार है. वेबसाइट पर ‘माय आधार’ सेक्शन में ‘Retrieve Lost UID/EID’ विकल्प पर जाकर ऐसा किया जा सकता है.

