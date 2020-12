SBI कार्ड के ‘रेफर एंड अर्न’ प्रोग्राम में पाएं 25 हजार के गिफ्ट वाउचर, दोस्तों को भी मिलेगा फायदा

SBI Credit cards: अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो इसके जरिए आप एक साल में 25 हजार रुपये तक का अमेजन वाउचर पा सकते है. इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस अपने दोस्तों या पारिवारिक सदस्यों को रिफर करना है और अगर वे अपने लिए नया एसबीआई क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपके हर एक रिफरेंस पर 5 हजार रुपये मिलेंगे और. एक साल में आप अधिकतम 50 लोगों को रिफर करके इस तरह फायदा पा सकते हैं. इस तरह आप एक साल में 25 हजार रुपये तक सिर्फ रिफरेंस के जरिए कमा सकते हैं. इस ऑफर के तहत न सिर्फ आप, बल्कि आपके दोस्त या पारिवारिक संबंधियों को भी वाउचर मिलेंगे.

Be a good friend and refer your family & friends for an SBI Card. And now both of you can get an Amazon voucher* for ₹500.

रिफरल प्रोग्राम पूरी तरह से ऑटोमेटेड ऑनलाइन कैंपेन है. इसे अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों को ऑनलाइन रिफरल फॉर्म या रिफरल लिंक के जरिए भेजा जा सकता है या रिफरल कोड को वाट्सऐप, फेसबुक, एसएमएस, ईमेल इत्यादि के जरिए भेज सकते हैं.

रिफर कोड या फॉर्म के लिए आपको https://www.sbicard.com/sbi-card-en/assets/docs/html/personal/offers/refer-and-earn/index.html वेबसाइट पर जाना होगा. यहां Login and Start referring पर क्लिक करिए. लॉग इन पेज खुलेगा. इसके बाद स्टेप फॉलो करते जाइए.

