40 की उम्र तक नहीं कर पाए प्लानिंग? अब 25 हजार महीने की पेंशन के लिए करें ये काम

NPS-how to generate pension wealth in age of 40: प्राइवेट सेक्टर या अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के निर्णय पर निर्भर होता है कि वे कोई पेंशन स्कीम चुनें या नहीं. जबकि सरकारी नौकरी करने वालों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करना जरूरी है. इसी वजह से निजी सेक्टर में काम करने वाले तमाम सैलरीड की नींद तब खुलती है, जब वे 40 या 45 साल की उम्र में आ जाते हैं. उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट के बाद इनकम की चिंता सताने लगती है. अगर आप भी इन्हीं में शामिल हैं तो टेंशन न लें, इस उम्र में भी पेंशन के विकल्प हैं. ध्यान दें कि 18 से 60 साल की उम्र के बीच का कोई भी NPS का लाभ ले सकता है.

केस स्टडी: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 40 साल के विनीत (काल्पनिक नाम) ऐसे ही सैलरीड में हैं, जो कई जिम्मेदारियों के चलते ज्यादा बचत नहीं कर पाए और अबतक पेंशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं की. हालांकि रिटायरमेंट के समय उनके पास करीब 20 लाख रुपये का फंड होगा और ईपीएस के जरिए एक तय पेंशन मिलेगी. लेकिन वे चाहते हैं कि अतिरिक्त 25 हजार रुपये का इंतजाम और कर सकें. इसके लिए बेहतर है कि वे एनपीएस स्कीम का फायदा उठाएं.

नेशनल पेंशन सिस्टम से आप 40 की उम्र से जुड़ते हैं तो 60 की उम्र तक यानी 20 साल तक आपको हर महीने 10,000 रुपये स्कीम के तहत जमा करना होगा. आपके द्वारा किया गया कुल निवेश करीब 24 लाख रुपए रुपये होगा. नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कुल निवेश पर अगर अनुमानित रिटर्न 8 फीसदी मान लें तो आपकी कुल पेंशन वेल्थ 58.90 लाख रुपये के आस पास होगी. इसमें 34.90 लाख रुपये कुल इंटरेस्ट शामिल है. जबकि इसमें करीब 7.20 लाख के आस पास टैक्स सेविंग होगी.

कुल पेंशन वेल्थ में से 65 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदते हैं तो वह वैल्यू करीब 38.28 लाख रुपये होगी. एन्युटी रेट 8 फीसदी हो तो 60 की उम्र के बाद हर महीने करीब 25500 रुपये पेंशन बनेगी. लम्प सम वैल्यू भी 20.61 लाख रुपये के करीब होगा जो मेच्योरिटी के बाद आप निकाल सकते हैं. ध्यान दें कि एन्युटी से ही पेंशन की रकम निर्धारित होती है. कुल पेंशन वेल्थ के कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है.

(नोट: यहां हमने ऑनलाइन SBI पेंशन फंड कैलकुलेटर पर 65 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदने पर कैलकुलेशन किया है.)

