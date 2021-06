ITR Filing on New Portal: नए पोर्टल पर आईटीआर कैसे फाइल करें? यहां समझें स्टेपवाइज पूरी प्रॉसेस

ITR Filing on New Portal: केंद्र सरकार ने आयकर विभाग का नया पोर्टल इस महीने की शुरुआत में लांच किया था और अब इसी नए पोर्टल पर टैक्स से जुड़े सभी कार्य निपटाए जाएंगे. इनकम टैक्स विभाग के दावे के मुताबिक नया पोर्टल टैक्सपेयर्स के लिए अधिक सुविधाजनक है. टैक्सपेयर्स को अब इसी नए पोर्टल पर आईटीआर फाइल करना होगा. नए पोर्टल में चैटबॉट और पोर्टल के मोबाइल ऐप्स के चलते टैक्सपेयर्स के लिए यह बेहतर अनुभव साबित होगा. इसके खास फीचर्स की जानकारी नीचे दी जा रही है. इसके अलावा चूंकि यह नया पोर्टल है तो कुछ टैक्सपेयर्स के लिए पहली बार कुछ समस्याएं आएंगी तो उनके लिए आईटीआर फाइल करने का स्टेपवाइज पूरा प्रॉसेस भी नीचे दिया जा रहा है.

पहले की ही तरह अब भी आईटीआर को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से भर सकते हैं. हालांकि जिन टैक्सपेयर्स को बहुत डेटा भरने होते हैं, वे ऑफलाइन माध्यम ही चुनना पसंद करते हैं क्योंकि एक सत्र 40 मिनट का होता है यानी 40 मिनट के भीतर आईटीआर फाइल करना होता है. ऑफलाइन माध्यम से फाइलिंग के लिए JSON यूटिलिटी डाउनलोड करना होता है क्योंकि एक्सेज/जावा यूटिलिटी डिसकांटिन्यू कर दिया गया है. नीचे ऑनलाइन माध्यम से आईटीआर फाइल करने का तरीका दिया जा रहा है

(Article: Saraswathi Kasturirangan, Partner, Deloitte India; Vijay Bharech, Senior Manager, and Priyanka Bhutada, Deputy Manager with Deloitte Haskins and Sells LLP)

