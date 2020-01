आपने भी होम लोन लिया है? तो 2020 में ऐसे मैनेज करें EMI

आम तौर पर घर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना और सबसे बड़ा निवेश होता है. जिन लोगों के पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पेसे नहीं होते, वे होम लोन से इस सपने को पूरा करते हैं. होम लोन लेने के बाद सबसे बड़ी चिंता रहती है खर्चों और बचत को मैनेज करते हुए EMI का भुगतान वक्त पर किया जाना. अगर आपने भी होम लोन ले रखा है और इसकी EMI को मैनेज करने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो कुछ टिप्स आपकी राह आसान कर सकते हैं और नए साल 2020 में आपकी टेंशन थोड़ी कम कर सकते हैं….

अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए पहला स्टेप है कि एक ऐसा बजट तैयार किया जाए तो व्यावहारिक हो. इस बजट के अनुरूप ही खर्च करना भी जरूरी है. ऐसा करने के लिए कड़े वित्तीय अनुशासन की जरूरत है. अगर आप अपने होम लोन के भुगतान के बारे में सोच कर चलेंगे तो अनुशासन में रहना मुश्किल नहीं होगा.

अगर आप अपने EMI पेमेंट्स को सैलरी की तारीख के आस-पास शिड्यूल करते हैं तो याद रखना होगा कि महीने की शुरुआत में EMI कटने के बाद आपको बची हुई सैलरी में ही बाकी के खर्च और बचत मैनेज करनी होगी. इससे आपको बजट के अनुरूप चलना ही होगा.

अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखने से आपको यह पता करने में मदद मिलेगी कि भविष्य में कहां आप पैसे बचा सकते हैं. आप बजटिंग ऐप की मदद भी ले सकते हैं. ऐसे कई बजटिंग ऐप मौजूद हैं, जो आपको खर्चों का रिकॉर्ड रखने, बजट बनाने, बकाया बिल की याद दिलाने, क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट पता करने और वित्तीय प्रबंधन के टिप्स देने आदि में मदद करते हैं.

EMI को मैनेज करने का एक तरीका यह भी है कि आप जब भी संभव हो इसका प्रीपेमेंट यानी वक्त से पहले भुगतान करें. कहीं से भी एकमुश्त रकम मिलने पर ऐसा किया जा सकता है, फिर चाहे वह म्यूचुअल फंड से मिले, सालाना बोनस से मिले या फिर परिवार की ओर से तोहफे के तौर पर. इससे आपको ​होम लोन के पुनर्भुगतान की अवधि और चुकाए जाने वाले कुल ब्याज को कम करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होगा. हालांकि प्रीपेमेंट से पहले अपने बैंक से स्पष्ट तौर पर लोन के प्रीपेमेंट चार्ज के बारे में जान लें.

कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता. अगर ये खर्च पहले से योजनाबद्ध नहीं हैं तो बजट पर नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है. परिवार के लिए त्योहारी खरीदारी, साल के आखिर की छुट्टियां या बेहद जरूरी होम अप्लायंस या गैजेट, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर अगर पहले से प्लान कर और बुद्धिमानी के साथ बचत कर चला जाए तो आप बजट के प्रभावित हुए बिना इनका मजा ले सकते हैं.

अगर आपके बजट से बचत या अचानक/टाले न जा सकने वाले खर्चों के लिए बेहद कम पैसे बचते हैं तो आय बढ़ाने के लिए दूसरे जरिए तलाशने का वक्त है. इसके लिए अपनी प्रतिभा और जुनून का इस्तेमाल कर वैकल्पिक आय का इंतजाम करें. खाली वक्त का सही इस्तेमाल करें या अतिरिक्त आय के लिए वक्त निकालें. सुनिश्चित करें कि अतिरिक्त आय की स्मार्ट तरीके से बचत की जाए और फिर चाहे इसका इस्तेमाल छुट्टियों पर या फिर होम लोन EMI के वक्त से पहले भुगतान पर करें.

होम लोन लेने के बाद भी आपको ​हमेशा अन्य बैंकों की लोन पर ब्याज दरों पर नजर रखनी चाहिए. इससे आपको पता रहेगा कि कौन से बैंक में लोन पर ब्याज दर कम है और फिर चाहें तो अपना बकाया लोन उस बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं. इससे आपकी EMI घटेगी. इस सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले चेक कर लें कि आपके बैंक में लोन ट्रांसफर की सुविधा है या नहीं.

Note: लेखक आदिल शेट्टी BankBazaar.com के CEO हैं.

