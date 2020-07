SBI में अपने बचत खाते को कैसे कराएं बंद, इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक अकाउंट हैं और आपको उनको मैनेज करने में परेशानी हो रही है. तो आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करा सकते हैं. हाालंकि, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत ज्यादातर बैंकों में सेविंग्स अकाउंट बेद करने के लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद नहीं है. लेकिन आप कुछ आसान स्टेप्स में अपपना अकाउंट बंद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट कैसे बंद करवा सकते हैं.

इस बात पर ध्यान दें कि आप जिस अकाउंट को बंद कराना चाहते हैं, क्या वह किसी पेमेंट प्लेटफॉर्म या ऐप जैसे पेटीएम, उबर या स्विगी या किसी निवेश पोर्टल से लिंक है. अगर ऐसा है, तो उस लिंक को हटाएं. खासकर यूपीआई पेमेंट्स आपके फोन नंबर से लिंक बैंक अकाउंट पर काम करते हैं. वैकल्पिक बैंक अकाउंट नंबर दें जिससे आपकी ईएमआई या निवेशों में कोई दिक्कत नहीं आए. कुछ प्लेटफॉर्म इसके लिए फॉर्म भरवा सकते हैं.

आप अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन नहीं बंद करवा सकते हैं. अकाउंट बंद करने के लिए आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म की जरूरत होगी जो बैंक की ब्रांच या वेबसाइट पर मिलेगा. अगर ज्वॉइंट अकाउंट है, तो सभी खाताधारकों को क्लोजर फॉर्म पर हस्ताक्षर करके अपनी सहमति देनी होगी. आपको अलग से फॉर्म भरने के लिए भी कहा जा सकता है, जिसमें आप उस अकाउंट नंबर को बताएं जिसमें आप राशि को ट्रांसफर करना चाहते हैं.

बैंक में आपको कुछ दस्तावेज वापस करने होंगे. इनमें नहीं इस्तेमाल हुई चेक बुक, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और बैंक द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज शामिल होंगे. आपको ये सभी अपने अकाउंट क्लोजर फॉर्म के साथ जमा करने होंगे. कुछ स्थितियों में बैंक आपको इम दस्तावेजों को खुद से नष्ट करने के लिए भी कह सकता है.

FD में घट रही ब्याज दरों हैं नाखुश तो डेट फंड में करें निवेश, कई हैं फायदे; जानें सबकुछ

ज्यादातर बैंक अकाउंट बंद करवाने पर चार्ज लगाते हैं. उदाहरण के लिए एसबीआई अकाउंट खोलने के 14 दिन के भीतर अकाउंट बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लेता है. बैंक 14 दिन बाद और 1 साल के पहले 500 रुपये प्लस जीएसटी लेता है. कुछ बैंक इसके मुकाबले ज्यादा क्लोजर फीस ले सकते हैं.

यह प्रक्रिया होने के बाद बैंक से एक्नॉलेजमेंट मांगे जिसमें अकाउंट बंद करने के बारे में जानकारी हो. इसके साथ अपनी आखिरी स्टेटमेंट को भी संभालकर रखें.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.