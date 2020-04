अपने लिए कैसे लें सही टर्म इंश्योरेंस प्लान, इन 5 बातों का रखें ध्यान

दुनिया भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी की वजह से संकट बना हुआ है. यह दुनिया के लिए असाधारण समय है. भारत में सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. 25 मार्च 2020 से देशभर में लागू लॉकडाउन इसी का उदाहरण है. ऐसे असाधारण समय में हम सभी लोगों को बेहतर सुरक्षा कवर की जरूरत है. अगले 21 दिनों के लिए हम सब लोगों को घर में रहना है और इस दौरान हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा परिवार भविष्य में हो सकने वाली किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में सुरक्षित रहे.

आप अपनी उम्र और कुछ दूसरी चीजों के आधार पर बेहद कम कीमत में खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस को खरीदकर अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं. आज हम आपको 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिनका आपको टर्म इंश्योरेंस को खरीदते समय ध्यान रखना है.

टर्म इंश्योरेंस आपकी गैर-मौजूदगी में आपके परिवार की वित्तीय जरूरतों को कवर करने के लिए होता है. आपको इनमें आय के स्रोत, निर्भर परिवार के लोग, मौजूदा कर्ज और देनदारी, अपनी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए किए खर्चों को शामिल करना चाहिए. इसके साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए निवेश की गई राशि जैसे बच्चे की शिक्षा, शादी, रिटायरमेंट आदि का भी ध्यान रखना चाहिए.

चाहे आप ऑनालइन या ऑफलाइन खरीद रहे हों, आपको चार तरह के टर्म इंश्योरेंस मिलेंगे. इसमें बेसिक टर्म प्लान, मासिक आय के साथ टर्म प्लान, बढ़ती हुई मासिक आय के साथ टर्म प्लान और प्रीमियम पर रिटर्न के साथ टर्म प्लान.

आप अपने परिवार के लिए किस तरह का सुरक्षा कवच चाहते हैं, यह पूरी तरह आपकी जरूरतों पर निर्भर करेगा. अभी जो हम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उसमें महंगाई को ध्यान में रखते हुए अधिकतम टर्म इंश्योरेंस कवर बढ़ती हुई मासिक आय के साथ लिया जाना चाहिए. केवल सस्ते प्रीमियम के आधार पर टर्म इंश्योरेंस को न चुनें.

ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को चुनें जो आपको बेहतर क्लेम सेटेलमेंट रेश्यो के साथ अधिकतम संभव कवर दे. क्लेम सेटेलमेंट रेश्यो को फीसदी में दिखाया जाता है और यह जितना ज्यादा होता है, उतना बेहतर रहता है.

टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदते समय उम्र और अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए. महंगाई से आपके परिवार के लाइफस्टाइल पर ज्यादा असर न हो, इसके लिए आप ज्यादा कवर को चुन सकते हैं. इसके अलावा बीमा कंपनी से भविष्य में महंगाई के लिए सुरक्षा देने के लिए भी कहा जा सकता है.

कुछ बीमा कंपनियां टर्म इंश्योरेंस प्लान को खरीदते समय उसके साथ राइडर को जोड़ने का प्रावधान पेश करते हैं. इससे आपके इंश्योरेंस कवर की सुरक्षा का स्तर बढ़ जाता है. इसमें आप खतरनाक बीमारी, दुर्घटना पर बेनेफिट का राइडर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ चुन सकते हैं.

(By: Vinay Taluja, Chief Product Officer, Bajaj Capital)

