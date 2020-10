SBI डेबिट/ATM कार्ड घर बैठे कैसे कराएं ब्लॉक? 4 तरीके हैं मौजूद

डेबिट/ATM कार्ड को खो जाने या चोरी हो जाने या अन्य किसी कारण से ग्राहक ब्लॉक/बंद करा सके, इसके लिए सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को माध्यम उपलब्ध करा रखे हैं. अगर आप SBI डेबिट/ATM कार्ड यूजर हैं और इसे किसी कारणवश इसे बंद/ब्लॉक करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे अपने कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं. SBI इसके लिए 4 तरीके उपलब्ध कराता है, जो कि इंटरनेट बैंकिंग, कॉल, एसएमएस और एसबीआई ऐप हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में…

अगर ग्राहक कॉल के जरिए SBI डेबिट/ATM कार्ड ब्लॉक कराना चाहता है तो वह 1800-11-22-11, 1800-425-3800 टोल फ्री नंबरों या फिर 080-080-26599990 पर कॉल करनी होगी. इसके बाद ग्राहक को कॉल पर मिल रहे निर्देशों का पालन करना होगा. ग्राहक SBI Quick ऐप की मदद से भी अपना ATM/डेबिट कार्ड ब्लॉक करा सकता है.

SMS के जरिए SBI डेबिट/ATM कार्ड ब्लॉक कराने के लिए ग्राहक को ‘BLOCK<space>अपने कार्ड के आखिरी 4 डिजिट’ लिखकर 567676 पर SMS करना होगा. उदाहरण के लिए अगर किसी के ATM कार्ड के आखिरी 4 अंक 1234 हैं तो उसे मैसेज में BLOCK 1234 लिखकर भेजना होगा. ग्राहक जिस मोबाइल नंबर से SMS कर रहा है, वह बैंक में रजिस्टर होना चाहिए. ब्लॉकिंग की अपील स्वीकार होने के बाद कन्फर्मेशन के लिए ग्राहक के पास एक SMS आएगा, जिसमें टिकट नंबर और ब्लॉकिंग की तारीख व समय मौजूद होते हैं.

अगर ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन SBI डेबिट कार्ड ब्लॉक कराना चाहता है तो उसे ये प्रॉसेस फॉलो करनी होगी…

