कैसे इकट्ठी करें दौलत, जीवन में इन 7 आदतों को अपनाकर बनेंगे अमीर

अपने सीमित साधनों के साथ जिंदगी जीने के लिये वित्तीय समझदारी बेहद जरूरी है. अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिये कुछ आदतें होनी चाहिएं. अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिससे लंबे समय में आपको फायदा हो और आपकी दौलत और संपत्ति बढ़े. आज हम आपको सात आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप लंबे समय में दौलत इकट्ठी कर सकते हैं.

इसको सही से समझने की जरूरत है. इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमाई से कम खर्च करें. कई बार आपको शिक्षा या स्किल के लिये पैसे खर्च करने होते हैं. अपनी कमाई से कम खर्च आपकी दौलत को बढ़ाए, यह हमेशा मुमकिन नहीं है. आप अपने सरप्लस का कैसे निवेश करते हैं और आपको उसके बदले में क्या रिटर्न मिलता है, इससे आपकी दौलत बढ़ती है.

अक्सर लोग यह दावा करते हैं कि अपने खर्च को बजट में रखने में उन्हें परेशानी होती है. रिकॉर्ड रखना, अपने क्रेडिट कार्ड की फीस और चार्ज की जानकारी रखना, बैंक अकाउंट के चार्ज, मोबाइल कनेक्शन के ऑफर्स को पता करना यह सब बजट का हिस्सा है. यह आपकी रोजाना जिंदगी का भी हिस्सा भी बन जाता है.

अपने बिल का भुगतान समय से पहले करने की आदत डालिये जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड का बकाया और लोन शामिल है. जब भी मुमकिन हो, न्यूनतम राशि से ज्यादा का भुगतान करने की कोशिश करें. इससे आपको अपना बकाया जल्दी चुकाने में मदद मिलेगी और आपके ब्याज की राशि भी कम होगी. इसके अलावा एडवांस में भुगतान करने पर आपको इमरजेंसी के समय खर्चों में परेशानी नहीं होगी.

अपने बच्चों को पैसों और बचत का महत्त्व सिखाना जरूरी है. अगर आप कोई चीज उन्हें खरीद कर दे भी सकते हैं, तब भी उन्हें कभी उसके लिये मना कर देना उन्हें सीख देगा. अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उससे इस बारे में बात करें और उसे समझाने की कोशिश करें.

आप जो भी खरीदारी करते हैं उसके लिये अपने भविष्य को सुरक्षित करने वाले पैसों से लेते हैं. इसलिये अपनी खरीदारी में फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. यह एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा है. ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने से यह ज्यादा मुश्किल हो गया है. जिन लोगों को खरीदारी की आदत है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन आप इसे काबू में कर सकते हैं.

अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वॉर या ब्रेक्जिट आदि से शेयर बाजार पर कुछ समय के लिये होने वाले असर पर ध्यान न दें. आप लॉन्ग टर्म के लिये इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं, इसलिये शॉर्ट टर्म गेन में होने वाले बदलाव पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. एक सफल निवेशक के लिये बाजार में बढ़त का धैर्य के साथ इंतजार करना जरूरी है.

आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की चर्चा अपने जीवन साथी के साथ करें. उन्हें भी इसके बारे में समझाएं और इसमें शामिल करें. अपने किसी वित्तीय निवेश को उनसे न छुपाएं.

(By P Saravanan, Professor of Finance & Accounting, IIM Tiruchirappalli)

