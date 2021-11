Credit Card: फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में बरतें सावधानी, इन बातों का जरूर रखें ध्यान, वरना पड़ सकता है महंगा

Credit Card: त्योहारों के दौरान अक्सर हम जरूरत से ज्यादा खर्च कर जाते हैं. इस दौरान पसंदीदा ब्रांडों पर कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर चल रहे होते हैं. इन ऑफर्स का फायदा उठाते हुए अपने पसंद की चीजो को खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में कोई बुराई नहीं है. हालांकि, इस दौरान अगर आप कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या क्रेडिट कार्ड के खर्च को ठीक से मैनेज नहीं करते हैं तो आपको इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए वित्तीय संकट का कारण बन सकता है. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय किसी भी तरह के इंटरेस्ट चार्ज या लेट फीस से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है, जिसके बारे में हमने यहां बताया है.

क्रेडिट कार्ड बैलेंस के रोल ओवर से बचें

अगर आपके पास पूरे बिल का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप बिल अमाउंट का कम से कम 5 प्रतिशत ही भुगतान कर सकते हैं. ऐसे में आपका बकाया बिल अगले महीने के लिए ड्यू हो जाता है. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रेडिट कार्ड धारकों को ऐसा करने से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरा भुगतान कर दिया जाए. बिल चुकाने की अंतिम तारीख से पहले पूरी बकाया राशि का भुगतान कर देना चाहिए.

रोल ओवर करने के बाद नई खरीदारी से बचें

अगर आपने अगले बिलिंग सायकल में कुछ अमाउंट को रोल ओवर करने का विकल्प चुना है, तो बेहतर होगा कि जब तक आप सभी पिछले बकाया का भुगतान नहीं कर देते, तब तक कोई भी नई खरीदारी न करें. अगर कार्ड पर बकाया राशि है तो किसी भी नए खर्च पर ब्याज फ्री उधार का फायदा नहीं मिलता है.

एटीएम से कैश निकालने पर देना होगा ब्याज

क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर आपको लगभग 45 दिनों या उससे अधिक अवधि के लिए ब्याज मुक्त उधार का फायदा मिलता है. इसका मतलब है कि आप आज खर्च कर सकते हैं और बाद में 45-51 दिनों के भीतर बिना किसी ब्याज के भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप एटीएम से कैश (कैश लिमिट तक) निकालते हैं, तो आपको पहले दिन से ही ब्याज देना होगा. इसके अलावा, इसमें ट्रांजेक्शन फीस भी लग सकता है. इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, एटीएम से कैश निकालने से बचना चाहिए.

अंतिम तारीख से पहले कर दें भुगतान

क्रेडिट कार्ड बिल की अंतिम तारीख के भीतर इसका भुगतान कर देना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यह महंगा पड़ सकता है. क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि के आधार पर लेट फीस 1000 रुपये तक हो सकता है. उदाहरण के तौर पर, 10000 रुपये की राशि का भुगतान नहीं करने पर 750 रुपये का लेट फीस लग सकता है, जो कि समय पर भुगतान नहीं करने पर 7.5 प्रतिशत है! अगर आपने अंतिम तारीख तक भुगतान नहीं किया तो आप पर दो तरह के चार्ज लग सकते हैं. आपको इसके लिए बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा और इसके साथ ही लेट फीस भी देना होगा.

क्रेडिट कार्ड को ठीक से मैनेज करना जरूरी होता है, क्योंकि आपका क्रेडिट प्रोफाइल इस पर ही निर्भर होता है. अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल की मदद से आप बैंकों से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं.

(Article: Sunil Dhawan)

