660 रु सालाना जमा पर सरकार हर साल देती है 36 हजार, 44.17 लाख लोगों ने दर्ज कराया नाम

पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम के तहत कम आय वर्ग वालों के लिए सरकार ने पेंशन का इंतजाम किया है. इस स्कीम के तहत 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान है. पीएम श्रम योगी मानधन में कोई भी भरतीय नागरिक जुड़ सकता है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच हो. लेकिन ध्यान र​हे कि योजना से जुड़ने वालों की मंथली इनकम 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2 साल से भी कम समय में इससे 44 लाख लोग जुड़ चुके हें. इनमें भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है. जानते हें इस योजना की पूरी डिटेल…

अबतक पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम के तहत 4417275 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इनमें महिलाओं की संख्या 2078914 है. जबकि पुरूषों की संख्या 1832440 के करीब है. सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हरियाणा से हुए हैं, जहां से अबतक 801239 लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं. हरियाणा के बाद यूपी से 601607 लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार का नंबर है. 26 से 35 साल वालों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा 2015876 है.

इस योजना में अलग अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये मंथली योगदान का प्रावधान है. मसलन अगर योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ते हें तो आपकी ओर से मंथली अंशदान 55 रुपये होगा. वहीं, 30 साल वालों को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये योगदान देना होगा. अगर 18 साल की उम्र लें तो सालाना योगदान 660 रुपये होगा. ऐसा 42 साल करने पर कुल निवेश 27720 रुपये का होगा. जिसके बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन आजीवन मिलेगी. जितना योगदान खाताधारक को होगा, सरकार भी अपनी ओर से उतना ही योगदान करेगी.

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा.

इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं.

खाता खोलते समय ही आन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं.

एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कांट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी.

इसके बाद आपको अपना शुरूआती योगदान कैश के रूप में देना होगा.

इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा.

आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं.

