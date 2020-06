Post Office Crorepati Calculator: आज के दौर में हर निवेशक यही चाहता है कि वह पैसे ऐसे जगह लगाए, जहां उसे अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिले. बढ़ती महंगाई को देखते हुए भविष्य के लिए मोटी रकम जुटाना आज के दौर में बहुत जरूरी है. इसके लिए लोग बचत के विकल्प तलाशते हैं, लेकिन छोटी बचत योजनाओं को अक्सर अनदेखा कर देते हैं. छोटी बचत योजनाओं की बजाए शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में बेहतर विकल्प खोजते हैं. लेकिन आज के दौर में यह ट्रेंड बदलता दिख रहा है. कोरोना संकट में एक बार फिर लोग सुरक्षित निवेश की तरफ आकर्षित हो रहे हैं. डाकघर यानी पोस्‍ट ऑफिस (Post Office) की छोटी बचत योजनांए जहां पूरी तरह सुरक्षित हैं. वहीं, अगर आप समझदारी से बचत करते हैं तो PPF और RD जैसी योजनाएं आपको लांग टर्म में अमीर बना सकती हैं. जानते हैं इन योजनाओं में करोड़पति बनने के लिए कितना निवेश करना होगा.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

करोड़पति बनने के लिए निवेश: 37.5 लाख

PPF अकाउंट पर अभी ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है. इस योजना में सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है. या इसे 12 इंसटालमेंट यानी 12500 अधिकतम महीने भी जमा किया जा सकता है. पीपीएफ की मेच्येारिटी 15 साल की है, जिसे आगे 5—5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं.

अधिकतम सालाना जमा: 1,50,000 रुपये

ब्याज दर: 7.1% सालाना कंपांउंडिंग

25 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 1.03 करोड़ रुपये

कुल निवेश: 37,50,000 (1.5 लाख सालाना के हिसाब से 25 साल तक)

ब्याज का फायदा: 65,58,015 रुपये

रिकरिंग डिपॉजिट (RD)

करोड़पति बनने के लिए निवेश: 40.5 लाख

RD पर अभी ब्याज दर 5.8 फीसदी सालाना है. आरडी में मंथली जमा की अधिकतम लिमिट तय नहीं है. यहां अगर हम पीपीएफ के बराबर ही हर महीने 12500 का योगदान करते हैं तो….

अधिकतम सालाना जमा: 1,50,000 रुपये

ब्याज दर: 5.8 फीसदी सालाना

27 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 99 लाख रुपये

कुल निवेश: 40,50,000

ब्याज का फायदा: 57,46,430 रुपये

पोस्‍ट ऑफिस में जमा किए जाने वाले फंड का इस्तेमाल सरकार अपने कामों के लिए करती है. इसलिए इस पर सरकार की सॉवरेन गारंटी होती है. इसका सीणा मतलब है कि स्माल सेविंग्स में जमा आपके एक एक पैसे पर सरकार की सुरक्षा गारंटी है. किसी भी हालात में आपका पैसा डूबने नहीं पाएगा. वहीं इनमें कुछ ऐसी स्कीम हें, जिनमें निवेया पर टैक्स दूट का लाभ भी मिलता है. तय ब्याज पर आपका पैसा लॉक होने के बाद उसी हिसाब से रिटर्न मिलता है. इन योजनाओं पर ब्याज दर समय समय पर सरकार तय करती है.

(हमने यहां पीपीएफ और आरडी योजनाओं की जानकारी इसलिए दी है, क्योंकि यहां एक मुश्त रकम जमा करने की बजाए एक तय समय अंतराल में निवेश की सुविधा है.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.