Corona Crisis and Ayushman Bharat Yojana: आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat-PMJAY) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है. इसे सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था. PM-JAY का मकसद देश की आबादी में बॉटम 40 फीसदी में आने वाले गरीब, वंचित ग्रामीण परिवारों और शहरी श्रमिकों के परिवारों की चिन्हित कैटेगरी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देना है. इसके तहत देश के 10.74 करोड़ गरीब और वंचित परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये प्रति परिवार का कवर द्वितीयक व तृतीयक केयर कंडीशंस के लिए मिलेगा.

अब इस स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में कोरोना वायरस (Coronavirus) के टेस्ट और इलाज को लाने की भी तैयारी चल रही है. आयुष्मान भारत-PMJAY के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने तय किया है कि इस योजना के तहत सांस की बीमारी के टेस्ट व इलाज को भी शामिल किया जाए. इसके लिए अथॉरिटी ने अपने गवर्निंग बोर्ड से अनुमति मांगी है. अगर ऐसा हो जाता है तो आयुष्मान भारत के लाभार्थी कोरोना वायरस के टेस्ट कराने में सक्षम होंगे. पॉजिटिव निकलने पर मरीज निर्धारित प्राइवेट हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में फ्री में इलाज करा सकेंगे.

स्कीम के दायरे में आने वाले परिवार कौन से होंगे, इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया है. इसके आंकड़ों पर जाएं तो 8.03 ग्रामीण परिवार और 2.33 करोड़ शहरी परिवार इस स्कीम के दायरे में आएंगे. आयुष्मान भारत PM-JAY में वे परिवार भी कवर होंगे, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर थे लेकिन 2011 की जनगणना में उनका डाटा नहीं है. यह योजना पूरी तरह सरकार द्वारा समर्थित है और इस पर आने वाली लागत को केन्द्र व राज्य सरकारें उठाएंगी.

PM-JAY लाभार्थी को कैशलेस हेल्थ केयर सर्विस उपलब्ध कराती है. लाभार्थी योजना का लाभ देने के लिए योजना में निर्धारित किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर कैशलेस इलाज करा सकता है. इस स्कीम की सर्विसेज में लगभग 1393 प्रोसिजर शामिल हैं. इनमें इलाज से संबंधित पूरा खर्च कवर होता है. इसमें दवा, सप्लाई, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डॉक्टर की फीस, रूम चार्ज, सर्जन चार्ज, ओटी व आईसीयू चार्ज आदि शामिल है लेकिन स्कीम की सर्विस केवल यहीं तक सीमित नहीं है.

PM-JAY में पहले ही दिन से पुरानी बीमारियों को भी कवर की किया जाता है. किसी बीमारी की स्थिति में अस्पताल में एडमिट होने से पहले के 3 दिन तक के और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद के 15 दिन तक के खर्च भी कवर किये जा रहे हैं. PM-JAY में ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च भी शामिल है. कवर होने वाली कुछ चीजें इस तरह हैं…

आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होने के लिए परिवार के आकार, लिंग और उम्र का कोई बंधन नहीं है. हालांकि ग्रामीण व शहरी इलाकों के लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है.

आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता हैं, इनमें से किसी एक को भी पूरा करने पर उस ग्रामीण परिवार को आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ मिलेगा:

इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद ब खुद आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल हो जायेंगे.

शहरी क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होने के लिए मोटे तौर पर ये योग्यता हैं:

– OPD

– ड्रग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम

– कॉस्मेटिक रिलेटेड प्रोसिजर

– फर्टिलिटी रिलेटेड प्रोसिजर्स

– अंग प्रत्यारोपण

– इंडीविजुअल डायग्नोस्टिक्स

आयुष्मान भारत योजना में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के डेटाबेस में सूचीबद्ध प्रत्येक व्यक्ति स्वत: नामांकित हो जाएगा. यानी इसके लिए कोई विशेष रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया नहीं है. कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है या नहीं, उसे जांचने के लिए ये स्टेप फॉलो करें-

अगर आप योजना के तहत कवर हैं तो इसका लाभ लेने के लिए गोल्डन कार्ड बनवाना होगा. इसके लिए HHD कोड लगेगा. गोल्डन कार्ड कॉमन सर्विस सेंटर पर बनवाया जा सकता है.

आयुष्मान भारत-PMJAYके तहत स्पेशियलिटीज/इलाज को लेकर पैकेजेस की रेट्स की पूरी लिस्ट यहां मौजूद है…https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2020-01/HBP_2.0-For_Website_V2.pdf

आयुष्मान भारत योजना (ABY) का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा. अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा. पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा. वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा. अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा.

आयुष्मान भारत योजना का लाभ किस राज्य के किस अस्पताल में लिया जा सकता है, उसकी लिस्ट आपको https://hospitals.pmjay.gov. in/Search/empnlWorkFlow.htm? actionFlag= ViewRegisteredHosptlsNew पर मिलेगी.

