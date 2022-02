Home Loan: क्या है होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्या आपको चुनना चाहिए यह विकल्प?

होम लोन ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है जो बॉरोअर्स को अपनी होम इक्विटी से धन उधार लेने की अनुमति देता है, जिसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी कहा जाता है.

ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेना बेहतर समझते हैं.

Home Loan Overdraft Facility: अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और यह आसान नहीं है. इसके लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसके लिए होम लोन लेना बेहतर समझते हैं. होम लोन की अवधि 20 से 30 साल तक हो सकती है. अगर आप इसके लिए छोटी अवधि का चुनाव करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए EMI का बोझ ज्यादा हो सकता है. आज कल के वित्तीय संस्थान या बैंक इससे जुड़े मानसिक तनाव को समझते है, जिसका सामना होम लोन बॉरोअर्स को करना पड़ता है. होम लोन बॉरोअर्स पर पड़ने वाले इस बोझ को कम करने के लिए बैंक नई-नई सुविधाएं लेकर आते रहते हैं. उन्हीं में से एक है होम लोन पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. क्या है होम लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होम लोन ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन है जो बॉरोअर्स को अपनी होम इक्विटी से धन उधार लेने की अनुमति देता है, जिसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी कहा जाता है. अगर आपको इमरजेंसी की स्थिति में फौरन पैसों की जरूरत हो और आपके पास कैश नहीं हो तो आप इस फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, यह आपको महंगा भी लग सकता है. इसलिए, यह जानना अहम है कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने से पहले एक ओवरड्राफ्ट की लागत कितनी होगी. कर्जदाता आमतौर पर कन्वेंशनल होम लोन की तुलना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाले होम लोन पर ज्यादा ब्याज दर लेते हैं, इसलिए, इस सुविधा को लेते समय होम लोन बॉरोअर्स को इसके फायदे-नुकसान समझ लेने चाहिए. Lata Mangeshkar Passes Away: स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन, दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा री-पेमेंट फ्लैक्सिबिलिटी यह फैसिलिटी उन बॉरोअर्स के लिए है जो अपनी इनकम बढ़ने पर अपनी EMI बढ़ाना पसंद करते हैं. आप अपने अकाउंट में जो अतिरिक्त पैसा डालते हैं, वह आपके कुल बकाया मूलधन और ब्याज को कम करता है. होम लोन के री-पेमेंट में तेजी लाने का यह तरीका आपके लॉन्ग टर्म डेट को तेजी समाप्त करने एक शानदार तरीका है. साथ ही, होम लोन पर ओवरड्राफ्ट के ज़रिए, आप प्रीपेड पेनल्टी की उच्च लागत से बच सकते हैं और फिर भी जरूरत के अनुसार अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. जरूरत के अनुसार निकाल सकते हैं पैसे होम लोन में ओवरड्राफ्ट एक अप्रुव्ड लोन की तरह काम करता है. इसके ज़रिए, आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाला जा सकता है और ब्याज का भुगतान केवल उस राशि पर करना होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फैसिलिटी पर ब्याज दर प्रमुख ब्याज दर से जुड़ी हुई है और अगर यह गिरती है, तो आपको इसका फायदा मिलेगा. Budget Theme in Modi Government: ‘सबका साथ-सबका विकास’ से ‘अमृत काल’ तक, मोदी सरकार में इन थीम-स्लोगन पर पेश हुए बजट इसे चुनने से पहले सावधानी जरूरी कुल मिलाकर, यह फैसिलिटी उन बॉरोअर्स के लिए बेहतर है जिनके पास अक्सर शॉर्ट टर्म सरप्लस अमाउंट होता है. सैलरीड कर्मचारी जो बोनस पर काम करते हैं, ऐसे लोग कुल ब्याज को कम करने के लिए अतिरिक्त धन को अपने होम लोन अकाउंट में जमा कर सकते हैं. अगर इस फैसिलिटी का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, तो बॉरोअर्स बिना किसी प्री-पेमेंट पेनल्टी के तेजी से लोन का भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, इस फैसिलिटी को चुनने से पहले बॉरोअर्स को इसके फायदे और नुकसान के बारे में ठीक से समझ लेना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि कुल व्यय पर आप कितनी बचत करते हैं, इसका ठीक से विश्लेषण करना जरूरी है. उदाहरण के लिए, इस फैसिलिटी के लिए ब्याज रेगुलर होम लोन की तुलना में 20-60 बीपीएस अधिक होती है. इसलिए, जब आप इस फैसिलिटी को चुनते हैं और पर्याप्त सरप्लस फंड जमा नहीं करते हैं, तो आपको अधिक राशि का भुगतान करना पड़ सकता है. इसलिए, होम लोन ओवरड्राफ्ट उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, जिनके पास सरप्लस अमाउंट के तौर पर बड़ी रकम होती है. साथ ही, ज्यादातर लोग इस फैसिलिटी को यह सोचकर लेते हैं कि उन्हें जमा की गई राशि पर ब्याज मिलेगा. लेकिन, यह ध्यान रखना अहम है कि यह फैसिलिटी केवल टोटल ब्याज को कम करने में मदद करती है न कि इससे कमाई करने में. (By Atul Monga, Co-Founder & CEO, BASIC Home Loan)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.