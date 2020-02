Home Loan/Auto Loan: 20 साल के लिए लिया है 40 लाख का लोन, तो इतनी देनी होगी EMI

RBI Repo Interest Rate Cut: रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2019-20 की छठीं मौद्रिक समीक्षा का गुरूवार को एलान कर दिया. मॉनेटरी पालिसी की समीक्षा बैठक के बाद RBI ने रेपो रेट में किसी तरह की कटौती नहीं की और इसे 5.15 फीसदी पर बरकरार रखा है. 5वीं समीक्षा में भी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था. जबकि उसके पहले लगातार 5 बार रेपो रेट में कटौती की गई थी. वहीं, रिवर्स रेपो रेट भी 4.90 फीसदी पर बरकरार है. फिलहाल रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती न किए जाने से आपके होम लोन (Home Loan) और ऑटो लोन की EMI पहले की ही तरह चलती रहेगी.

रेपो रेट वह दर है, जिस पर RBI बैंकों को लोन देता है. इस घटी हुई दर का फायदा बैंक कस्टमर्स को होम और ऑटो लोन के सस्ते होने के तौर पर कस्टमर्स को होगा.बता दें कि इस साल लगातार तीसरी समीक्षा बैठक में ब्याज दरें घटाने का फैसला लिया गया है. इसके पहले फरवरी, अप्रैल, जून और अगस्त में RBI ने रेपो रेट 0.25, 0.25, 0.25, 0.35 और 0.25 फीसदी घटाया था.

Home Loan: अगर आपने 20 साल के लिए 40 लाख रुपये का होम लोन लिया है. होमलोन पर SBI की कर्ज दरों को लें तो अभी SBI में होम लोन पर 8.20 फीसदी इंटरेस्ट रेट है.

लोन इंटरेस्ट टेन्योर EMI टोटल इंटरेस्ट

40 लाख 8.20% 20 साल 33957 41,49,727

Note: यानी आपको 20 साल के लिए 40 लाख के होम लोन पर हर महीने 33,957 रुपये की EMI देनी होगी.

Auto Loan: मान लीजिए आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपये का ऑटो लोन लिया है. ऑटो लोन पर SBI की मौजूदा कर्ज दरों को लें तो अभी यह 9.30 फीसदी सालाना है.

लोन इंटरेस्ट टेनर EMI कुल इंटरेस्ट

10 लाख 9.30% 60 माह 20,904 2,54,255

