Stock Tips : कमाई के लिहाज से बेहतरीन साबित होंगे ये दो शेयर, ब्रोकरेज फर्मों ने बताया कितना होगा मुनाफा?

देश में रूरल डिमांड में आ रही तेजी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के जोर की वजह से एफएमसीजी (FMCG) और पाइप, टैंकर और दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाली इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की मांग में तेजी दिख रही है. ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल (Motilal Oswal) और Jefferies ने अपने ताजा रिकमंडेशन में दो शेयरों में अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई है. आइए जानते हैं रिटर्न के लिहाज से ये कितने मजबूत हैं.

रेटिंग -BUY टारगेट प्राइस – 3280 रुपये ब्रोकरेज फर्म – Motilal Oswal

रूरल डिमांड में आई बढ़ोतरी ने एफएएमसीजी (FMCG) कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (Hindustan Unilever) के शेयरों की चमक बढ़ा दी है. कोविड के बाद शहरी मार्केट में रिकवरी और खरीफ फसल की अच्छी संभावना की वजह से रूरल मार्केट में डिमांड अच्छी रहेगी. इस बीच, कमोडिटी के दाम बढ़े हैं और इसका असर कंपनी की लागत पर पड़ेगा. खास कर नहाने और धोने के साबुन और चाय के दाम बढ़ सकते हैं.

पिछले एक दशक में कंपनी की बिक्री में 90 फीसदी की ग्रोथ हुई है. कंपनी के मैनेजमेंट ने अगले एक दशक में दहाई अंक के ग्रोथ का लक्ष्य रखा है. देश में एफएमसीजी मांग में तेज ग्रोथ की संभावना, कंपनी के उत्पादों के प्रीमियमाइजेशन की ओर बढ़े और GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Limited के साथ एचयूएल की सिनर्जी (मर्जर के जरिये) इसके शेयरों को नई मजबूती दे रही है.

अगले दस साल में कंपनी में 14 से 15 फीसदी की ग्रोथ दिख रही है. मोतीलाल ओसवाल ( Motilal Oswal ) ने कंपनी की बेहतर स्थिति को देखते हुए इसके बारे में अपने अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया है और BUY की रेटिंग के साथ 3,280 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है.

रेटिंग – HOLD टारगेट प्राइस – 2040 रुपये ब्रोकरेज फर्म – Jefferies

ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म जैफ्रीज (Jefferies) ने पाइप बनाने वाली कंपनी Astral के शेयरों में अच्छी संभावना जताई है. कंपनी ने वाटर टैंक के 50 अरब रुपये के मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी का खुलासा किया है. इसके आधार पर जैफ्रीज ने कंपनी में मजबूत ग्रोथ का अनुमान व्यक्त किया है. कंपनी के पाइप और एडेसिव सेगमेंट में नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं. डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा है. जैफ्रीज के विश्लेषण के मुताबिक 2015 से लेकर 2021 के बीच एस्ट्रा पाइप की प्रति डिस्ट्रीब्यूटर्स बिक्री कंपीटिटर कंपनियों की तुलना में तेज रही है. यह लगभग 64 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ी है.वित्त वर्ष 2020-24 के बीच एस्ट्रा (ASTRA) की ग्रोथ 20 फीसदी रह सकती है और. वहीं शुद्ध मुनाफा 27 फीसदी तक जा सकता है.

कंपनी ने कुछ तिमाही पहले सरिता ब्रांड के साथ वाटर टैंक मार्केट में प्रवेश किया था और उसे इसमें 50 अरब रुपये का बाजार दिखाई पड़ रहा है. इसमें 10 फीसदी की ग्रोथ दिखाई दे रही है. एस्ट्रा ने ASTRAL ब्रांड के साथ गुजरात में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और सितंबर 2021 में राजस्थान में प्रोडक्शन शुरू होने वाला है. कंपनी ने तमाम वर्टिकल में नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं. पाइप, वॉटर टैंक, एडेसिव और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े पाइपलाइन प्रोडक्ट से कंपनी में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ी हैं. इसलिए जैफ्रीज ने इसे ‘HOLD’ की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 2040 रुपये रखा है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

