2021: नए साल में अपनों को दें ये फाइनेंशियल गिफ्ट, उम्र के हर पड़ाव पर मिलेगी मदद

इस साल 2020 में अब बस दो ही दिन बचे हैं. ऐसे में अगले साल 2021 में नए साल के उपहार के तौर पर आप अपने परिजनों को बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं. आप न सिर्फ अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने माता-पिता के लिए भी खास वित्तीय उपहार दे सकते हैं जिससे उन्हें वित्तीय सहारा मिलेगा. माता-पिता को इस साल उनके बुढ़ापे के लिए पेंशन वाली कोई योजना उपहार दी जा सकती है. इसके अलावा बच्चों को ऐसी योजनाएं उपहार में दी जा सकती है जिससे उनके लिए भविष्य में पढ़ाई, कारोबार या शादी जैसी जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता मिल सके.

यह भी पढ़ें- 10 साल में 2.5 गुना तक बढ़ी है MSP

वर्तमान में सबसे बड़ा तोहफा कोरोना कवच पॉलिसी हो सकती है. दुनिया भर में कोरोना महामारी के अस्त-व्यस्त हुई अर्थव्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं लौटी है. इसकी वैक्सीन को लेकर अभी भी पूरी तरह से कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है. ऐसे में नए साल पर अपने परिजनों को कोरोना से जुड़ी कोई हेल्थ पॉलिसी दी जा सकती है जो इससे जुड़े खर्चों को कवर कर सके.

नए साल में आप अपने परिजनों को फिक्स्ड डिपॉजिट्स (FD) का गिफ्ट दे सकते हैं. एफडी लंबे समय से अपनी पूंजी को बढ़ाने का एक सुरक्षित विकल्प बना रहा है. बैंकों में एफडी में किए गए निवेश पर परिजनों को करीब 5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. हालांकि अगर एफडी में लग रहा है कि ब्याज कम मिल रहा है तो स्माल फाइनेंस बैंकों की एफडी पर भी गौर कर सकते हैं. स्माल फाइनेंस बैंक में लगभग 7-8 फीसदी का ब्याज मिल रहा है.

एफडी बेहतर निवेश विकल्प है लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी है कि उसमें एकमुश्त राशि जमा करनी होती है. ऐसे में आप अपने परिजनों को रिकरिंग डिपॉजिट्स (RD) का गिफ्ट दे सकते हैं. इसमें छोटी-छोटी जमा से बड़ा रिटर्न हासिल किया जा सकता है. इसमें किए गए निवेश पर बैंक 5 फीसदी से अधिक का ब्याज दे रहे हैं और पोस्ट ऑफिस 5.8 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है.

केंद्र सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत 10 साल से कम उम्र की अपनी बेटी के नाम पर आप इस योजना में निवेश शुरू कर सकते हैं. इसकी मेच्योरिटी अवधि 21 वर्ष या लड़की के 18 वर्ष का होने के बाद उसकी शादी होने तक है. हालांकि निवेश सिर्फ 15 वर्षों के लिए ही करना होता है. वर्तमान में इस योजना के तहत किए गए निवेश पर 7.6 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है.

नए साल में न सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि आप 60 साल से अधिक उम्र के माता-पिता को भी बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं. यह योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है और इसे 31 मार्च 2023 तक ही खरीदा जा सकेगा. इस योजना के तहत पॉलिसीधारक की उम्र 60 साल से अधिक की होनी चाहिए यानी कि अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप उन्हें यह गिफ्ट दे सकते हैं. इस योजना के तहत अगर आप माता-पिता के नाम पर 60 वर्ष की उम्र में 15 लाख का निवेश करते हैं तो उन्हें 70 वर्ष की उम्र पर हर महीने 9250 रुपये का पेंशन मिलेगा.

भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी के लिए आज ही तैयारी कर सकते हैं. अपने परिजनों को इंश्योरेंस का उपहार देकर उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं. हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंशनल इंश्योरेंस या अन्य किसी उद्देश्य जैसे कि शादी या पढ़ाई जैसे लक्ष्य के लिए भी इंश्योरेंस करा सकते हैं.

लंबे समय के लिए वित्तीय योजना तैयार करते समय म्यूचुअल फंड बहुत महत्वपूर्ण है. अधिकतर लोगों को शेयर मार्केट में निवेश से डर लगता है क्योंकि इसमें पूंजी खोने का डर रहता है. ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है. इसमें छोटी राशि से भी निवेश शुरू किया जा सकता है जो लंबे समय में बड़ी राशि बन सकती है. एक उदाहरण से इसे समझ सकते हैं. म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सिस्टमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) एक तरीका है. अब मान लेते हैं कि आप निकट भविष्य में गोल्ड की कुछ यूनिट्स जुटाना चाहते हैं जैसे कि बच्चों की शादी के समय के लिए. ऐसे में गोल्ड से जुड़ी एसआईपी में अगर आप निवेश करते हैं तो 100-500 रुपये से भी शुरू कर भविष्य में अच्छी-खासी मात्रा में गोल्ड जुटा सकते हैं.

(नोट: ऊपर दिए गए तथ्य सिर्फ जानकारी के लिए हैं. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर संपर्क कर लें.)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.