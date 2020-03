Coronavirus: हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस में कोरोना कवरेज के क्या हैं नियम? एक्सपर्ट से जानिए

Health Insurance & Travel Insurance Coverage Rules: ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है और कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी घोषित कर दिया है. इस वायरस की जानकारी मिलने के बाद से अब तक हजारों लोगों में इसका संक्रमण फैल चुका है. कोई आश्चर्य नहीं कि कोरोना वायरस के प्रकोप ने सरकारों, लोगों और बाजारों को परेशानी में डाल दिया है. दुनिया भर में इस वायरस के तेजी से फैलने के साथ सभी पॉलिसी धारक अपने बीमाकर्ताओं से जानना चाहते हैं कि क्या उनका स्वास्थ्य और यात्रा बीमा (Health Insurance & Travel Insurance) उन्हें इस वायरस के निदान के मामले में कवरेज प्रदान करेगा? आइए कोरोना वायरस से लेकर बीमा कवरेज के मुद्दे को सिलसिलेवार समझते हैं.

कोरोना वायरस, वायरस का एक समूह है, जो सामान्य सर्दी सहित मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां पैदा करने में सक्षम है, जिसमें गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (SARS) और मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम (MERS) तक शामिल हैं. यदि आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो आपको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ेगी. ऐसी स्थिति में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर संभावित परिस्थिति के लिए कवरेज प्रदान करेगी. यह बीमाधारक के स्वास्थ्य बीमा के नीति-नियमों और शर्तों के आधार पर होगा.

कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी, पहले से मौजूद बीमारियों की श्रेणी में नहीं आती है, इसलिए इसे बेस प्लान के तहत कवर किया जाएगा. यदि आप कोरोना के लिए उपचार चाहते हैं, तो आपकी मौजूदा स्वास्थ्य योजना पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार बीमारी के उपचार पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति करेगी.

इसमें क्लेम की प्रक्रिया वही है, जो किसी अन्य बीमारी के मामले में होती है. आप या तो रिइम्बर्समेंट के लिए विकल्प चुन सकते हैं या अपने बीमाकर्ता के नेटवर्क वाले किसी अस्पताल में कैशलेस पद्धति का विकल्प चुन सकते हैं.

Coronavirus LIVE updates in Hindi

यह एक पेचीदा पहलू है. आपकी ट्रैवल पॉलिसी कोरोना के लिए कवरेज प्रदान करेगी या नहीं यह बीमाकर्ता पर निर्भर करता है. जैसाकि WHO की ओर से कोरोना वायरस को एक महामारी घोषित किया जा चुका है, कई ट्रैवल प्लान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना के कारण उत्पन्न होने वाले नुकसान को कवर नहीं करती हैं.

कहा जाता है कि, यदि आप यात्रा के दौरान वायरस से संक्रमित होते हैं, तो आप कवरेज प्राप्त कर सकते हैं. यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करें. दुनिया भर में वायरस के तेजी से फैलने के साथ, कुछ बीमाकर्ताओं ने वायरस से प्रभावित देशों में पॉलिसी नहीं देने का फैसला किया है.

चूंकि कोरोना वायरस का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपायों को अपनाना बेहतर है. आपको अपने हाथों को बार-बार साबुन धोना या सैनिटाइजर से साफ करना चाहिए, और अधिक से अधिक भीड़ वाली जगहों से बचना चाहिए.

छींकते समय अपने चेहरे को टिश्यू या रूमाल से ढंकना भी आवश्यक है. छींकने और खांसने वाले से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें. संक्रमण से बचने के लिए आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे वायरस के फैलने की संभावना बढ़ जाती है. सुरक्षा के लिए मास्क पहनें. साथ ही, उन रिश्तेदारों और दोस्तों से दूरी बनाएं रखना भी आवश्यक है, जिन्होंने हाल ही में कोविड -19 (Covid -19) से प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा की है.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, चीन और अन्य प्रभावित देशों की यात्रा करने से बचें. बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों के दिखाई देते ही तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें. इसके अलावा, स्थानीय अधिकारियों और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर नजर रखें और संक्रमित होने के जोखिम को कम करने के लिए जारी की गई सलाह का पालन करें.

(Article By: संजय दत्ता, चीफ – क्लेम्स, अंडरराइटिंग और रीइंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस)

