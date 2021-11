HDFC Multi Cap NFO : एचडीएफसी एएमसी ने लॉन्च किया मल्टीकैप फंड एनएफओ, जानिए निवेश के लिहाज से कितना फायदेमंद

एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ( HDFC Asset Management ) ने HDFC Multi Cap Fund का एनएफओ लॉन्च किया है. यह एनएफओ फिलहाल खुला हुआ है. यह 7 दिसंबर 2021 को बंद होगा. फंड के मुताबिक इसका मकसद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में निवेशकों को अनुशासित एक्सपोजर के साथ डाइवर्सिफाई करने का मौका देना है. स्कीम के तहत लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में 25-25 फीसदी एलोकेशन जरूरी है. बाकी 25 फीसदी फंड मैनेजर के मार्केट व्यू के मुताबिक निवेश किया जाएगा.

वित्त वर्ष 2006-2021 तक के आंकड़े देखें तो लार्ज कैप 6 साल तक टॉप परफॉर्मर रहे. वहीं मिड कैप 3 साल और स्मॉल कैप 7 साल तक टॉप परफॉर्मर रहे. इससे एक बात साफ है कि सभी मार्केट कैप में डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न अच्छा रहता है. हालांकि निवेशकों के लिए यह आसान नहीं कि किस हिसाब से इनमें पैसा लगाएं. ऐसे में मल्टी कैप फंड में निवेश उनके लिए आसान होता है.

जो निवेशक अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं उनके लिए मल्टीकैप फंड एक ही जगह यह सुविधा मुहैया करा देते हैं. इसमें लार्ज कैप की स्थिरता, मिड कैप की ग्रोथ और स्मॉल कैप की क्षमताओं का इस्तेमाल एक ही जगह हो जाता है. मल्टी कैप फंड में निवेश का उद्देश्य निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देना है.

एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के मुताबिक यह शेयरों के चुनाव में टॉप डाउन और बॉटम अप की मिलजुली स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेगा. इस स्ट्रेटजी के मुताबिक यह स्कीम अपने टोटल एसेट का 60 से 75 फीसदी लार्ज और मिड कैप शेयरों में निवेश करेगा. वहीं 25 से 40 फीसदी का निवेश स्मॉल कैप में होगा.

यह स्कीम सभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में सेक्टरों के एक बड़े दायरे को कवर करेगी . इसलिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश के इच्छुक निवेशकों के लिए यह मुफीद है. यह मिड से लॉन्ग टर्म निवेश का लक्ष्य लेकर चलने वाले निवेशकों के लिए बेहतर स्कीम साबित होती है. जो निवेशक म्यूचुअल फंड के लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में अनुशासित ढंग से निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह बेहतर फंड साबित हो सकता है.

