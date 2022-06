Mutual Fund की शॉपिंग लिस्ट; HDFC, M&M, Maruti, Infosys समेत इन 10 स्टॉक पर बढ़ा भरोसा, BFSI पहली पसंद

म्यूचुअल फंड ने स्ट्रैटेजी बदली है.मई में उन्होंने कैपिटल गुड्स, रिटेल और NBFCs पर भरोसा बढ़ाया है. जबकि निजी बैंक, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आटोमोबाइल से दूरी बनाई है.

उथल पुथल वाले इस बाजार में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने बाजार में पैसा लगाना जारी रखा है. (File)

Mutual Fund Strategy: मई 2022 के दौरान निफ्टी में मंथली बेसिस पर 3 फीसदी गिरावट रही और यह 16,585 के लेवल पर बंद हुआ था. मार्च 2020 के बाद से यह मंथली बेसिस पर तीसरी बड़ी गिरावट रही. रेट हाइक साइकिल, महंगाई, रूस व यूक्रेन के बीच जंग, कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस के चलते बाजार पर दबाव रहा. मई में लगातार 8वें महीने FII आउटफ्लो देखने को मिली. विदेशी निवेशकों ने बाजार से 490 करोड़ डॉलर निकाल लिए. हालांकि DII इसकी भरपाई में लगे रहे. हालांकि उथल पुथल वाले इस बाजार में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने भी बाजार में पैसा लगाना जारी रखा है. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIPs) के जरिए मई में निवेश 12290 करोड़ रहा जो मंथली बेसिस पर 3.6 फीसदी और सालाना आधार पर 39.3 फीसदी ज्यादा है. इस बारे में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है. इंडस्ट्री का कुल AUM 37.2 लाख करोड़ मई में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए इक्विटी AUM मंथली बेसिस पर 2.2 फीसदी घटकर 14.2 लाख करोड़ रहा है. इस दौरान NFOs लॉन्च न होने से AUM में गिरावट आई. इस वजह से इक्विटी स्कीम के सेल्स में भी गिरावट आई और यह मंथली बेसिस पर 3.4 फीसदी घटकर 38400 करोड़ रहा. रीडेम्पशन में मंथली बेसिस पर 16.9 फीसदी गिरावट आई और यह 23 महीने के लो पर आ गया. मई में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM मंथली बेसिस पर 2.1 फीसदी घटकर 37.2 लाख करोड़ रुपये रहा. इनकम/इक्विटीज/लिक्विड फंड का AUM मंथली बेसिस पर 33100 करोड़, 31900 करोड़ और 11600 करोड़ घटा. जबकि आर्बिट्राज, गिल्ट फंड का AUM बढ़ा. Stock in News: Bajaj Finance, Delta Corp, Zomato समेत आज इन शेयरों में रहेगा एक्शन, इंट्राडे में रखें नजर म्यूचुअल फंड ने स्ट्रैटेजी में किया बदलाव मई में म्यूचुअल फंड ने अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव किए हैं. मई में उन्होंने कैपिटल गुड्स, रिटेल और NBFCs पर भरोसा बढ़ाया है. जबकि निजी बैंक, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और आटोमोबाइल से कुछ दूरी बनाई है. मंथली बेसिस पर प्राइवेट बैंक, आटोमोबाइल्स, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर और कैहिपटल गुड्स में वेटेज बढ़ाया है. जबकि हेल्थकेयर, मेटल्स, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, Oil & Gas, PSU Banks, टेलिकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर और केमिकल्स में वेटेज कम किया है. प्राइवेट बैंक का वेटेज दूसरे महीने लगातार बढ़ा है और यह 12 मंथ के हाई 17.9 फीसदी (+50bp MoM, फ्लैट YoY) पर है. आटोमोबाइल्स का वेटेज 39 महीने के हाई 7.1 फीसदी (+50bp MoM और +70bp YoY) पर है. हेल्थकेयर का वेटेज 27 महीने के लो 6.6 फीसदी (-40bp MoM, -100bp YoY) पर है. जबकि मेटल का वेटेज 16 महीने के लो 2.2 फीसदी (-30bp MoM; -80bp YoY) पर है. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में बढ़ी वैल्यू मंथली बेसिस पर म्यूचुअल फंड ने जिन शेयरों में सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ाई है, उनमें से 4 शेयर BFSI कटेगिरी के हैं. इनमें HDFC Bank (+4410 करोड़), ICICI Bank (+3530 करोड़), HDFC (+2690 करोड़) और SBI Life Insurance (+820 करोड़) शामिल हैं. इसके अलावा टॉप बॉइंग लिस्ट में M&M, Infosys, Maruti Suzuki, ITC, TVS Motor और HUL शामिल हें. मंथली बेसिस पर इन शेयरों में घटी वैल्यू वहीं जिन शेयरों में मंथली बेसिस पर वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है, उनमें Reliance Inds, Divis Labs, Axis Bank, SBI, JSPL, Bajaj Finance, Tata Steel, Sun Pharma, Bharti Airtel और Voltas टॉप 10 में शामिल हैं.

