HDFC बैंक का स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों को तोहफा, शौर्य KGC कार्ड लॉन्च; जानें बेनेफिट्स

What is HDFC Bank Shaurya KGC Card for armed forces: HDFC बैंक स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शुक्रवार को सशस्त्र बलों के लिए एक खास कार्ड लेकर आया है. इसका नाम शौर्य KGC कार्ड है. इसे 45 लाख से ज्यादा भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए तैयार किया गया है. बैंक ने बयान में बताया कि यह प्रोडक्ट सरकार द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड की गाइडलाइंस पर आधारित है.

बैंक के मुताबिक, इस कार्ड के बेनेफिट्स की बात करें, तो इसमें 10 लाख रुपये का लाइफ कवर मिलेगा. इसकी तुलना में एक औसत कार्ड पर 10 लाख रुपये का कवर मिलता है. इसके साथ इसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया आसान और सरल है जिसमें कर्मी को फिजिकल तौर पर मौजूद होने की जरूरत नहीं है. ऐसा उनकी नौकरी और उपलब्धता को देखते हुए किया गया है.

बैंक ने बताया कि शौर्य KGC कार्ड सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए उनकी कृषि से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइनेंस देगा. इनमें फसल के उत्पादन, कटाई के बाद रखरखाव और खपत की जरूरतें शामिल हैं. वे कृषि की मशीनरी, सिंचाई के उपकरण या निर्माण के स्टोरेज स्ट्रक्चर आदि का फायदा ले सकते हैं.

बैंक ने बयान में बताया कि लोन की सुविधा को सशस्त्र बलों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और उसका फायदा लेने के लिए वे HDFC बैंक की किसी ब्रांच में जा सकते हैं. इसके अलावा वे हाल ही में लॉन्च हुए HDFC बैंक के ई-किसान धन ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. एक ऑल इंडिया इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (IVR) टॉल फ्री नंबर (1800 120 9655) को डायल करके भी फायदा ले सकते हैं.

यह बैंक की हर गांव हमारा पहल का हिस्सा है जिसमें देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है. बैंक के मुताबिक, उसने अब तक पांच लाख से ज्यादा कृषि लोन वितरित किए और देशभर में 12 कृषि धन विकास केंद्रों की स्थापना की है जिससे किसानों को मिट्टी का परीक्षण और बेहतर कृषि को लेकर लेटेस्ट जानकारी मिलती है.

