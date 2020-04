HDFC बैंक में भी डोनेट हो सकेगा PM केयर्स के लिए पैसा, ये हैं खाता संख्या, UPI व अन्य डिटेल

Image: Reuters

HDFC बैंक को प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड (PM केयर्स फंड) के लिए डोनेशन कलेक्ट करने के लिए मंजूरी मिल गई है. यानी अब HDFC बैंक के खाते का इस्तेमाल करके भी PM केयर्स में फंड दिया जा सकेगा. PM केयर्स फंड को कोरोना वायरस (Coronavirus, COVID19) से जंग में देशवासियों से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए क्रिएट किया गया है.

नागरिक घर बैठे-बैठे अपने डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI और डिजिटल बैंकिंग माध्यमों से HDFC बैंक अकाउंट में PM केयर्स फंड के लिए दान दे सकेंगे. इसके लिए https://www.hdfcbank.com/personal/pay/donations पर जाया जा सकता है.

कॉरपोरेट्स इन डिटेल्स के जरिए भी डोनेशन कर सकेंगे…

Account No: 59194700000000

IFSC Code: HDFC0000011

PMO PAN No: AAETP3993P

Branch code: 0011, Vasant Vihar, New Delhi

UPI: pmcares@hdfcbank

बता दें कि PM केयर्स फंड में दिए जाने वाले दान को आयकर कानून के सेक्शन 80 (G) के तहत आयकर से छूट मिलेगी. डोनेशन करने के बाद 15-20 दिनों के बाद PM Cares Portal से रसीद हासिल की जा सकती है. HDFC बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर जाकर

दानकर्ता गूंज, रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स और हेल्पएज इंडिया समेत दिग्गज राष्ट्रीय NGOs को भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं.

अभी तक PM केयर्स फंड के लिए योगदान प्राप्त करने का अधिकार केवल SBI के पास था. यानी केवल SBI खाते में दान देकर PM केयर्स फंड में योगदान दिया सकता था. लेकिन अब यह अधिकार HDFC बैंक को भी मिल गया है.

देश का कोई भी नागरिक और संस्थाएं वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और PM केयर्स फंड में दान कर सकते हैं. इसके लिए जानकारी इस प्रकार है:

अकाउंट का नाम: PM CARES

अकाउंट नंबर: 2121PM20202

IFSC कोड: SBIN0000691

SWIFT कोड : SBININBB104

बैंक और ब्रांच का नाम: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली मेन ब्रांच

UPI ID : pmcares@sbi

डोनेशन करने के लिए pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप वहां इंटरनेट बैंकिंग, UPI (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik आदि ) के जरिए भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा भुगतान के लिए RTGS और NEFT का भी माध्यम उपलब्ध है.

