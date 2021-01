HDFC बैंक के कर्जदारों को राहत, अब निकटतम CSC पर जमा हो सकेगी लोन की किस्त; जानें हर डिटेल

HDFC बैंक से लोन लिए हुए ग्राहक अब निकटतम CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर लोन की किस्त जमा कर सकेंगे. HDFC बैंक और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड ने गुरुवार को देश में CSC-HDFC बैंक के बिजनेस काॅरेस्पाॅन्डेंट्स के लिए EMI कलेक्शन सर्विसेस को लॉन्च किया. इसके द्वारा ग्राहकों को किस्त का भुगतान करना आसान हो जाएगा और वे अपने नजदीकी CSC पर जाकर लोन की बकाया राशि जमा कर सकेंगे.

CSC पर लोन की किस्त जमा करने के लिए ग्राहकों को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLE) के साथ लोन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/पैन/जन्मतिथि को साझा करना होगा ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके. CSC-HDFC बैंक काॅरेस्पाॅन्डेंट या VLE लोन खाते का मिलान ग्राहक के रजिस्टर्ड फोन नंबर से करके, सिस्टम पर देय राशि की जांच कर सकेंगे. इसके बाद VLE कलेक्ट की कई राशि की रसीद ग्राहक को देगा करेगा और निर्धारित प्रपत्र में राशि बैंक में जमा करेगा.

इस साझेदारी के बारे में CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के एमडी डाॅक्टर दिनेश त्यागी ने कहा, ‘‘CSC द्वारा EMI कलेक्शन की सुविधा शुरू हो जाने के बाद ग्राहकों को बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं रहेगी और वो EMI अपने नजदीकी CSC पर जमा कर अपना समय बचा सकेंगे. इससे देश में ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्थित नागरिकों के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार होगा.’’

दिनेश लूथरा, नेशनल हेड, CSC चैनल, HDFC बैंक के मुताबिक, ‘‘यह अभियान हमारे द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक कार्यक्रमों के साथ चलेगा, जिनके तहत हम सामाजिक पिरामिड में नीचे स्थित लोगों के बीच वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और आय निर्माण के कौशल को बढ़ावा दे रहे हैं. इस अभियान के तहत, CSC और HDFC बैंक, ग्राहकों द्वारा लिए गए लोन की बकाया राशि/नियमित EMI कलेक्ट करने के लिए बिजनेस काॅरेस्पाॅन्डेंट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का इस्तेमाल करेंगे. बिजनेस काॅरेस्पाॅन्डेंट ऑटो लोन, टू-व्हीलर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और सस्टेनेबल लाइवलीहुड अभियान जैसे क्षेत्रों में HDFC बैंक के ग्राहकों के लिए डिपाॅजिट प्वॉइंट का काम करेंगे.’’

बयान में आगे कहा गया कि CSC के साथ HDFC बैंक की साझेदारी 1 लाख से ज्यादा VLE द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे पर ले जाएगी. इन VLE को 30 राज्यों में मौजूद HDFC बैंक के शाखा वितरण नेटवर्क द्वारा सहयोग किया जाएगा. यह व्यवस्था ग्रामीण भारत में लाखों लोगों तक औपचारिक बैंकिंग की पहुंच सुनिश्चित करेगी.

