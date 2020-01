किसानों को फोन पर बैंकिंग मुहैया कराएगा HDFC बैंक, लॉन्च किया ‘हर गांव हमारा’ टोल फ्री नंबर

HDFC बैंक लिमिटेड ने सोमवार को किसानों व कृषि विज्ञानियों के लिए ‘हर गांव हमारा’ टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है. 1800 120 9655 एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (IVR) नंबर है. इसके जरिए देश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी. IVR किसानों के लिए एक वन स्टॉप कॉलिंग सॉल्युशन है ताकि वे फोन के जरिए बैंक तक पहुंच सकें और बैंकिंग प्रॉडक्ट्स का फायदा और जानकारी ले सकें.

बैंक द्वारा जारी बयान के मुताबिक, टोल फ्री IVR सर्विस देश के कृषि तबके को बैंक से जोड़ने में सक्षम होगी. इसके लिए किसानों को 1800 120 9655 नंबर डायल कर केवल पिन कोड नंबर देना होगा. इसके बाद HDFC बैंक की निकटतम ब्रांच में मौजूद प्रतिनिधि किसान से बात करेगा और उसकी जरूरत को पूरा करेगा.

HDFC बैंक का यह कदम उसकी हर गांव हमारा पहल की हिस्सा है. बैंक ने बयान में कहा कि भारत की कुल आबादी का ​दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा अर्धशहरी और वंचित इलाकों में रहता है. उनमें से कई के पास अभी तक औपचारिक बैंकिंग सर्विसेज नहीं हैं. इस पहल का उद्देश्य भारत के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना और विभिन्न वित्तीय, डिजिटल प्रॉडक्ट्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के बारे में जागरुकता फैलाना है. साथ ही अर्धशहरी ओर वंचित इलाकों में कृषि विज्ञानियों के लिए औपचारिक बैंकिंग की दिशा में समझदारी भरा व अनुकूल मैकेनिज्म क्रिएट करना है.

HDFC बैंक में रूरल बैंकिंग ग्रुप के बिजनेस हेड राजिंदर बब्बर ने कहा कि हमारा मकसद हर भारतीय किसान व कृषि विज्ञानी के दरवाजे तक बैंकिंग को ले जाना है. टोल फ्री नंबर गांव केन्द्रित वित्तीय प्रॉडक्ट्स और सर्विसेज की पूरी रेंज को ग्रामीणों तक ले जाने में मदद करेगा. आगे कहा कि हमें विश्वास है कि ऐसी पहल ग्रामीण भारत के ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने, उनके यहां संपन्नता लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने में मददगार होंगी.

ग्रामीण इलाकों और किसानों के लिए बैंक की पेशकशों में किसान गोल्ड कार्ड के तहत प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप लोन; डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और रेशम के कीड़ों का पालन जैसी अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए लोन; बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य लोन जरूरतें शामिल हैं.

