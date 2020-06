HDFC बैंक किसानों के लिए लाया ‘e-Kisaan Dhan’ ऐप, मिलेंगी कृषि और बैंकिंग से जुड़ी कई सुविधाएं

HDFC बैंक ने किसानों के लिए खास ‘e-Kisaan Dhan’ ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप की मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. ई-किसान धन ऐप किसानों को कई वैल्यू एडेड सर्विस उपलब्ध कराएगा, जैसे- मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी नई खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी पर जानकारी, एसएमएस एडवायजरी, ई-पशुहाट, किसान टीवी आदि. ऐप पर सरकार की नई स्कीम्स की सूचना और उनका कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी मिलेगी.

किसान एचडीएफसी बैंक के इस ऐप की मदद से कई बैंकिंग सर्विसेज का लाभ भी ले सकेंगे. उदाहरण के रूप में लोन के लिए आवेदन करना, बैंक अकाउंट खुलवाना, बीमा की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड लोन के लिए पात्रता पता करने के लिए ऑनलाइन कैलकुलेशन, सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ आदि. इसके अलावा किसान एफडी, आरडी आदि के लिए भी ई-किसान धन ऐप से आवेदन कर सकेंगे.

ई-किसान धन ऐप गूगल प्ले से डाउनलोड किया जा सकता है. अभी यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है लेकिन जल्द ही इसे अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा. इस ऐप को लॉन्च किया जाना बैंक की ‘हर गांव हमारा’ पहल का हिस्सा है. इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और सुविधाओं की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों के ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है.

टैक्स सेविंग के लिए करनी है FD, इन बैंकों में मिल रहा है 7 से 9% तक ब्याज

एचडीएफसी बैंक के रूरल बैंकिंग ग्रुप हेड रा​जिंदर बब्बर का कहना है कि हमारा मकसद हर किसान को अंगुलियों पर सूचना और जानकारी उपलब्ध कराना है. हमारा मानना है कि इस प्रकार की पहलें कृषि क्षेत्र में ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने, उनके घरों में संपन्नता लाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने में मदद करेंगी. इससे देश की ग्रोथ में मदद होगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.