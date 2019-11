HDFC बैंक की नई सर्विस; कस्टमर अब WhatsApp पर ले सकेंगे अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और लोन ऑफर्स की डिटेल

प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा शुरू की है. बैंक अब वॉट्सऐप (WhatsApp) पर भी उपलब्ध है. इसके चलते ग्राहक वॉट्सऐप के जरिए बैंक की सर्विस का लाभ उठा सकते हैं. इस बारे में HDFC बैंक ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है. ट्वीट के मुताबिक, HDFC बैंक के साथ वॉट्सऐप पर 70659 70659 नंबर पर चैट की जा सकती है.

यहां कस्टमर अपने अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, चेक बुक से जुड़ी डिटेल जान सकते हैं; क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लोन पर प्री अप्रूव्ड ऑफर्स की डिटेल्स आदि जान सकते हैं. वॉट्सऐप पर कस्टमर बैंक से सवाल-जवाब कर अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं.

Bank with us now on WhatsApp! Chat with us on 70659 70659 Request for your account balance, mini statement, cheque book, enquire for credit card details, pre-approved offers on loans, 7500+ FAQs & much more! pic.twitter.com/cmZni0oRkS

30 सितंबर 2019 तक HDFC बैंक के 2,768 शहरों/कस्बों में 5,314 बैंकिंग आउटलेट्स और 13,514 ATM थे. कुल बैंकिंग आउटलेट्स में से 52 फीसदी अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में हैं. वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक बैंक के 4.9 करोड़ से ज्यादा कस्टमर थे. 30 सितंबर 2019 तक बैंक में काम करने वाले इंप्लॉइज की संख्या 111208 थी.

30 सितंबर 2019 तक बैंक में कुल डिपॉजिट का आंकड़ा 1,021,615 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर के दौरान 24.7 फीसदी ज्यादा मुनाफा हुआ है. बैंक का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में 6,638.03 करोड़ रुपये रहा. HDFC बैंक की कंसोलिडेटेड आय बढ़कर जुलाई-सितंबर में 36,130.96 करोड़ रुपये हो गई.

