अगर आप HDFC बैंक कस्टमर्स हैं तो ध्यान दें. कुछ कस्टमर्स को बैंक की नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है. इसकी वजह है कि सोमवार से ये सर्विस डाउन चल रही हैं. हालांकि बैंक ने कस्टमर्स से चिंता न करने की अपील की है. इस बारे में बैंक की ओर से भी ट्वीट कर जानकारी दी गई है.

HDFC Bank Cares की ओर से सोमवार शाम को किए गए ट्वीट में कहा गया है, ‘तकनीकी खामी के चलते बैंक के कुछ कस्टमर्स को नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग करने में दिक्कत आ रही है. हमारे एक्सपर्ट इसे ठीक कर रहे हैं. विश्वास है कि जल्द ही सर्विस दोबारा शुरू हो जाएगी. इस असुविधा के लिए हमें खेद है. चिंता का कोई कारण नहीं है.’

While we deeply regret the inconvenience caused, there’s no cause for undue concern. (2/2)

HDFC Bank की नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सर्विस सुचारू रूप से दोबारा शुरू हुई है या नहीं, इस बारे में बैंक की ओर से अभी कोई ट्वीट नहीं आया है. लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी दिक्कत बनी हुई है क्योंकि मंगलवार सुबह से कस्टमर्स बैंक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर रहे हैं.

