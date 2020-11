Happy Children’s Day! इस बाल दिवस अपने बच्चे को दें सुरक्षित भविष्य का तोहफा, ये टिप्स करेंगे मदद

Happy Children’s Day: पूरे भारत में आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. लेकिन आज बाल दिवस भी है. हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की सालगिरह पर बाल​ दिवस मनाया जाता है. मौजूदा दौर में अपने बच्चे के लिए बाल दिवस पर सबसे अच्छा तोहफा उसके सुरक्षित भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकता है, जिसे बच्चे की छोटी उम्र से ही शुरू किया जा सकता है. माता-पिता को शुरू से ही अपने बच्चे की जरूरतों, उसकी उच्च शिक्षा के खर्च, कॉलेज की फीस एवं अन्य खर्चों के लिए एक ठोस प्लानिंग की जरूरत होती है. बच्चे के अपने सपने व महत्वाकांक्षाएं भी होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बच्चों के साथ-साथ माता-पिता को भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प खोजने होते हैं.

बच्चे के भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करना भी उतना ही जरूरी है, जितना उसके वर्तमान का ख्याल रखना. ​बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाने में कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं…

आज मिलेनियल माता-पिता के पास संसाधनों की कमी नहीं है. पूरी जानकारी उनकी अंगुलियों पर रहती है लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में अच्छे नहीं होते. अधिकांश मां-बाप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कोई वित्तीय योजना नहीं बना पाते. इस कारण उनके पास पर्याप्त सेविंग्स नहीं होती और जब बच्चे की उच्च शिक्षा का वक्त आता है तो उन्हें कर्ज की मदद लेनी पड़ती है. बेहद जरूरी है कि आज के समय में फाइनेंस की प्लानिंग जल्दी शुरू की जाए ताकि बच्चों का सपना पूरा करने में न तो बच्चे के लिए और न ही माता-पिता के लिए कोई बाधा आए.

माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक होते हैं. बच्चों को सही व गलत के बीच का अंतर सिखाने के अलावा माता-पिता के लिए एक कदम आगे बढ़कर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित वित्तीय भविष्य भी सुनिश्चित करना आवश्यक है. उदाहरण के लिए, माता पिता अपने बच्चों से फाइनेंस को लेकर नियमित तौर पर बातचीत कर सकते हैं. बचपन में माता-पिता सामान्य चीजों जैसे आय, व्यय और बचत की बात कर सकते हैं और बाद में वे बच्चों को बैंक, फिक्स्ड डिपॉजिट, बचत बैंक खाते और संचयी खातों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं और अपना वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने के लिए अच्छे इंश्योरेंस प्लान के फायदों के बारे में बता सकते हैं.

बच्चे की खुशी व सफलता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि माता-पिता बच्चे की प्रतिभा को पहचानें और उसके अनुरूप ही उन्हें ढालें. उनके सपनों, प्रतिभा व महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानने के लिए माता-पिता को स्ट्रक्चर्ड एप्टिट्यूड असेसमेंट करना चाहिए, जिसमें विशेषज्ञ के मार्गदर्शन शामिल हो. इस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों के कॉग्निटिव कौशल एवं क्षमताओं के बारे में जान सकते हैं.

बाल दिवस पर कुछ ऐसा करें, जो आपके बच्चे के साथ हमेशा रहे. इसके लिए बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी की बारे में सोचा जा सकता है. इंश्योरेंस प्लान न केवल उसकी शिक्षा के लिए एक सुरक्षित फंड का निर्माण करेगा, बल्कि उसके करियर को भी सुरक्षित करेगा. आप बच्चे का इंश्योरेंस प्लान जितना जल्दी लेंगे, उतनी ही ज्यादा राशि आप उसके उज्जवल भविष्य के लिए सुरक्षित कर पाएंगे. ज्यादातर प्लान प्रीमियम की सुविधाजनक शर्तों के साथ आते हैं. आप मासिक, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान के विकल्प चुन सकते हैं. इन इंश्योरेंस प्लान्स के साथ टैक्स बेनेफिट्स भी मिलते हैं. इस प्रकार बच्चों का इंश्योरेंस प्लान न केवल एक सेविंग होता है, बल्कि यह एक प्लानिंग भी है और निवेश का उद्देश्य भी पूरा करता है.

(Article: अंजली मल्होत्रा, चीफ कस्टमर, मार्केटिंग, डिजिटल एवं आईटी ऑफिसर , अवीवा लाइफ इंश्योरेंस )

