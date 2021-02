ELSS में बचेगा टैक्स, बढ़ेगी दौलत: 1 लाख के 5 साल में बने 3.13 लाख, FD से 4 गुना तक ज्यादा रिटर्न

ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम टैक्स बचाने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा देती है. एक वित्त वर्ष में इन योजनाओं में आप 1.5 लाख रु तक निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि ईएलएसएस में निवेश की कोई लिमिट नहीं है. ELSS में टैक्स बचत के लिए दूसरे परंपरागत निवेश के साधनों मसलन FD, राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) या किसान विकास पत्र (KVP) के मुकाबले बेहतर रिटर्न भी मिल रहा है. पिछले 5 साल की तुलना करें तो ELSS स्कीम में 26 फीसदी तक रिटर्न मिला है. यानी, किसी बड़े बैंक की एफडी की तुलना में 4 गुना तक ज्यादा फायदा. ELSS कटेगिरी में कम से कम 20 ऐसे फंड हैं, जिनपर 5 साल का रिटर्न 15 से 26 फीसदी तक रहा है.

रिटर्न चार्ट पर देखें तो पिछले 5 साल में कम से कम ऐसे 20 ELSS फंड हैं, जिनमें 15 फीसदी से 26 फीसदी तक रिटर्न मिला है. इस मामले में टॉप पर मिराए एसेट टेक्स सेवर फंड रहा है, जिसमें 5 साल का रिटर्न 26 फीसदी है. इस लिहाज से यहां 1 लाख की वैल्यू 5 साल में ही बढ़कर 3.13 लाख रुपये हो गई. अगर यहां मंथली 5000 रुपये की एसआईपी करते तो आपकी एसआईपी की वैल्यू 5 साल में बढ़कर 5 लाख से ज्यादा रहती. यहां कुछ अच्छे रिटर्न देने वाले फंड….

मिराए एसेट टैक्स सेवर फंड

5 साल का रिटर्न: 26 फीसदी

1 लाख निवेश की वैल्यू: 3.13 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 5.06 लाख

कुल एसेट्स: 5648 करोड़ (31 जनवरी, 2021)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.25% (31 दिसंबर, 2020)

कोटक टैक्स सेवर फंड

5 साल का रिटर्न: 19 फीसदी

1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.40 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 4.46 लाख

कुल एसेट्स: 1540 करोड़ (31 दिसंबर, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.83% (31 दिसंबर, 2020)

IDFC टैक्स एडवांटेज (ELSS) फंड

5 साल का रिटर्न: 19 फीसदी

1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.39 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 4.45 लाख

कुल एसेट्स: 2678 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.83% (31 दिसंबर, 2020)

Axis लांग टर्म इक्विटी फंड

5 साल का रिटर्न: 19 फीसदी

1 लाख निवेश की वैल्यू: 2.37 लाख

10 हजार मंथली एसआईपी की वैल्यू: 4.60 लाख

कुल एसेट्स: 25,508 करोड़ (31 जनवरी, 2020)

एक्सपेंस रेश्यो: 0.73% (31 दिसंबर, 2020)

इन फंडों में लॉक इन पीरियड होता है लेकिन खासियत यह है कि उसके बाद भी इसमें निवेश जारी रख सकते हैं. 3 साल या 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली स्कीम को भी लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है. लंबी अवधि में रखने से रिटर्न बढ़ने की गुजाइश बढ़ जाती है. लॉक इन पीरियड होने का फायदा है, इसे निवेयाक लंबी अवधि तक होल्ड करते हैं, जिससे रिटर्न बढ़ने की गुंजाइश भी बढ़ जाती है.

ईएलएसएस में निवेश पर होने वाला लाभ और रिडम्‍पशन से मिलने वाली राशि भी पूरी तरह टैक्‍स फ्री होती है. ईएलएसएस बेहतर पोस्‍ट-टैक्‍स रिटर्न देता है, क्‍योंकि ईएलएसएस म्‍यूचुअल फंड से एक साल में मिलने वाला 1 लाख रुपए तक एलटीसीजी को आयकर से छूट है. इस सीमा से अधिक लाभ पर 10 फीसदी की दर से टैक्‍स देना होता है. ईएलएसएस में निवेश की बात करें तो इसमें से कम से कम 80 फीसदी एक्सपोजर इक्विटी में होता है. यह टेक्निकली 100 फीसदी तक हो सकता है. इसमें सभी मार्केट कैप में निवेश करने की फ्लेक्सिबिलिटी भी है.

ईएलएसएस अमूमन हाई रिटर्न देते हैं. इक्विटी में निवेश प्रभावी रूप से बेहतर रिटर्न प्रदान करता है जो नियमित रूप से महंगाई दर से अधिक होता है. वहीं इसके विपरीत अधिकांश निश्चित रिटर्न वाले टैक्‍स सेविंग विकल्‍प जैसे पीपीएफ, 5 साल की एफडी, एनएससी आदि मुश्किल से मुद्रास्‍फीति से अधिक रिटर्न देने में सफल होते हैं. वहीं एफडी, एनएससी जैसे विकल्पों पर ब्याज दर लगातार कम हो रहे हैं.

(डिस्क्लेमर: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस हिंदी ऑनलाइन किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. किसी भी निवेश से पहले अपने स्तर पर पड़ताल कर लें या अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य परामर्श कर लें.)

