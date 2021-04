Small Savings Scheme: PPF, NSC, RD, FD पर नहीं घटेगा ब्याज, निवेशकों को मिली बड़ी राहत

Small savings schemes interest rate news in Hindi: केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर आम आदमी को बड़ी राहत दी है. सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिल रहे ब्याज दरों में कटौती का आदेश वापस ले लिया है. यानी अप्रैज से जून 2021 तिमाही के लिए छोटी बचज योजनाओं पर पहले की ही तरह ब्याज मिलता रहेगा. इसके पहले बुधवार यानी 31 माच को सरकार ने इन योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का एलान किया था. इनमें पीपीएफ और एनएससी जैसी पॉपुलर बचत योजनाएं भी शामिल हैं. इन योजनाओं पर 1.1 फीसदी तक ब्याज दर घटाया गया था. कटौती का आदेश वापस लेने की जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी है.

बता दें कि सरकार वित्त वर्ष की हर तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों की समीक्षा करती है और जरूरत लगे तो इसमें बदलाव करती है. तिमाही आधार पर ब्याज दर तय करने की परंपरा 1 अप्रैल 2016 से चल रही है. स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें गवर्मेंट सिक्योरिटीज (G-Sec) की यील्ड से लिंक हैं.

Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021. Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India

टाइम डिपॉजिट स्कीम

1 साल की जमा पर: 5.50%

2 साल की जमा पर: 5.50%

3 साल की जमा पर: 5.50%

5 साल की जमा पर: 6.70%

RD: पोस्ट ऑफिस की आरडी पर पहले की तरह 5.8 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिलेगा. मेच्योरिटी 5 साल की है.

सीनियर सिटीजंस स्कीम: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 7.4 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिलता रहेगा.

मंथली इनकम स्कीम यानी MIS: पोस्ट ऑफिस की MIS पर 6.6​ फीसदी सालाना ब्याज है.

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): NSC पर पहले की तरह सालाना 6.8 फीसदी का ब्याज मिलेगा.

PPF: पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश पर 7.1​ फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा. इसकी मेच्योरिटी 15 साल की है.

KVP: किसान विकास पत्र पर सालाना 6.9 फीसदी ब्याज दर है. यानी यह 124 महीने में मेच्योर होगा.

सुकन्या समृद्धि स्कीम: इस स्कीम पर पहले 7.6 फीसदी सालाना ब्याज है.

31 मार्च को मोदी सरकार ने पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स पर मिलने वाली ब्याज दरों पर कटौती का एलान किया था. आदेश के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के लिए इन स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर मिलने वाली ब्याज दरों में 1.1 फीसदी तक की कटौती की गई थी.

