सरकार इन कर्मचारियों के PF का करेगी भुगतान, जानें किसे मिलेगा फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का एलान किया है. स्कीम का मकसद नए कर्मचारियों को फायदा देना और नियोक्ताओं और कर्मचारियों की एंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में योगदान में मदद करना है. आइए जानते हैं इसका फायदा लेने के लिए किन योग्यताओं के पूरा होने की जरूरत है.

एक कर्मचारी जो 15 हजार रुपये से कम मासिक वेतन ले रहा है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ किसी रजिस्टर्ड संस्थान में 1 अक्टूबर 2021 से पहले काम नहीं कर रहा था और उसका 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर या ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर नहीं था, वह बेनेफिट के लिए योग्य होगा.

एक हजार कर्मचारियों तक रखने वाले संस्थान में, सरकार दोनों यानी 12 फीसदी कर्मचारियों के योगदान और 12 फीसदी नियोक्ताओं का योगदान, कुल वेतन के 24 फीसदी का ईपीएफ में भुगतान करेगी. यह नए कर्मचारियों के मामले में दो साल की अवधि के लिए होगा. एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में, सरकार केवल ईपीएफ योगदान में कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान करेगी, जो वेतन का 12 फीसदी होगा. यह भी नए कर्मचारियों के लिए दो साल की अवधि में फायदा मिलेगा.

स्कीम के तहत, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 के बाद और 30 जून 2021 तक रखे नए कर्मचारियों के मामले में, दो साल की सब्सिडी को उपलब्ध कराने का फैसला किया था. अब स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक लिया जा सकेगा.

वर्तमान में, कर्मचारी द्वारा अनिवार्य मासिक योगदान मंथली पे का 12 फीसदी है, जिसमें मंथली बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस (अगर है) शामिल होता है.

ईपीएफओ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों के आधार से लिंक्ड अकाउंट में योगदान डालेगा. यह सुनिश्चित कर लें कि आपका UAN आधार से लिंक है.

(स्टोरी: सुनील धवन)

