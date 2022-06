PMJJBY, PMSBY: आज से सरकारी बीमा योजनाओं का बढ़ा प्रीमियम, अब कितना करना होगा पेमेंट

वित्त वर्ष 2022 के अंत तक PMJJBY और PMSBY के तहत सक्रिय ग्राहकों की संख्या 6.4 करोड़ और 22 करोड़ थी. ये योजनाएं 7 साल पहले शुरू हुई थीं.

सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं PMJJBY और PMSBY का प्रीमियम बढ़ा दिया है. (File)

PMJJBY, PMSBY Premium News:सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का प्रीमियम बढ़ा दिया है. ऐसा इन योजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाए रखने को लिए किया गया है. PMJJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है. इस तरह यह सालाना 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये हो गई है. PMJJBY के लिए सालाना प्रीमियम 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है. नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से प्रभावी मानी गई हैं. eMudhra ने लिस्टिंग पर कराया फायदा, निवेशकों को हर शेयर पर 6% मिला रिटर्न, अब क्या बनाएं स्ट्रैटेजी? पहली बार बढ़ा प्रीमियम ये दोनों बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले 2015 में लॉन्च की थी. तबसे अबतक पहली बार प्रीमियम बढ़ा है. इन दोनों योजनाओं के तहत 2-2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है. वित्त मंत्रालय ने बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी की जानकारी दी है. वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि PMJJBY और PMSBY के ज्यादा क्लेम और कम प्रीमियम आमदनी को देखते हुए पहली बार यह बढ़ोतरी की गई है. क्लेम बढ़ने की वजह से बीमा कंपनियों को नुकसान हो रहा था. कितने लोग ले रहे हैं लाभ वित्त वर्ष 2022 के अंत तक PMJJBY और PMSBY के तहत सक्रिय ग्राहकों की संख्या 6.4 करोड़ और 22 करोड़ थी. PMSBY के तहत शुरुआत से 31 मार्च 2022 तक प्रीमियम के तौर पर 1134 करोड़ रुपये की राशि आई और 2513 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया गया है. PMJJBY के तहत प्रीमियम के रूप में 9737 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई और 14,144 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया. इन योजनाओं के क्या हैं फायदे PMJJBY बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-50 साल आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से डेथ होने पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर देती है. वहीं PMSBY 18-70 साल आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना में डेथ होने या पूर्ण स्थाई विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक स्थाई विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. (PTI Input)

