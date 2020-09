अच्छी खबर: कर्मचारियों के लिए CGEGIS बेनिफिट टेबल 2020 जारी, रिटायरमेंट पर कितनी मिलेगी रकम? चेक करें टेबल

CGEGIS benefits table 2020 released: क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं? अगर हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (CGEGIS) की बेनेफिट टेबल जारी कर दी है. दरअसल, रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार का कर्मचारी CGEGIS में अपना योजदान देता रहता है. GEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेविंग फंड (Savings Fund) के रूप में भी काम करती है.

कुल योगदान में से एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है, जबकि बचा हुआ योगदान सेविंग्स फंड में जाता है. सेविंग्स फंड का कुल जमा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है. हर तिमाही में, सरकार सेविंग फंड के लाभार्थियों की सूची जारी करती है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि के बारे में एक आइडिया लगाने में मदद करती है.

CGEGIS 1980 का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवारों की मदद करना है. साथ ही रिटायर होने पर एकमुश्त भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान और स्व-वित्त पोषित बीमा कवर प्रदान करना है. मासिक अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है जबकि शेष बचत निधि में जाता है.

सेविंग्स फंड पर लागू ब्याज दर अर्थव्यवस्था में प्रचलित दरों के अनुसार अलग-अलग रहेगी. टेबल आफ बेनेफिट बीमा की लागत या मृत्यु दर से कम किए गए योगदान के आधार पर बनाई गई है. सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर बीमा कवर की राशि और बचत कोष की राशि का भुगतान परिवार को किया जाता है.

सेवानिवृत्त कर्मचारी को लाभ के भुगतान में किसी भी देरी से बचने के लिए, सरकार ने पहले निर्देश दिया था कि उन मामलों में जहां सेवानिवृत्त सीजी कर्मचारी की सेवा को सत्यापित किया गया है, सीजीईजीआईएस के सेविंग्स फंड के तहत भुगतान CGEGIS की प्रत्येक मंथली सब्सक्रिप्सन में कटौती की पुष्टि का इंतजार किए बिना किया जाता है.

