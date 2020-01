पोस्ट ऑफिस से बनेंगे जन्म प्रमाण-पत्र और वोटर ID; मोबाइल रिचॉर्ज से लेकर सीवर-पानी तक का कनेक्शन

डाक विभाग (Postal Department) 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में नागरिकों के लिए कई ऐसी सेवाएं देना शुरू करेगा जो अभी तक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर उपलब्ध हुआ करती थीं. इन सेवाओं में आधार से जुड़ी सेवाओं के अलावा, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी सेवा, मतदाता पहचान पत्र से जुड़ी सेवाएं, पेंशन से जुड़ी सेवा, रोजगार संबंधी सेवा, बस एवं हवाई जहाज की टिकटों की बुकिंग आदि सेवाएं शामिल हैं.

इलाहाबाद प्रधान डाकघर के प्रवर अधीक्षक संजय डी. आखाड़े ने पीटीआई को बताया कि शुरुआत में ये सेवाएं प्रदेश के प्रधान डाकघरों में उपलब्ध होंगी और बाद में इनका विस्तार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार ने सीएससी पोर्टल के जरिए देशभर में डाकघरों से नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने की तैयारी की है जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल, 2020 से ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं.

सरकारी गारंटी स्कीम: सिर्फ 15 लाख करिये निवेश, 10 साल तक हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपये

इसके अलावा, लोग जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, आयुष्मान भारत योजना, IRCTC टिकट बुकिंग, लेबर रजिस्ट्रेशन एवं एन्रोलमेंट, NPS एवं स्वावलंबन अंशदान और नौकरी के लिए आवेदन पत्र जमा करने की सेवा ले सकेंगे. आखाड़े ने बताया कि B2C के तहत लोग मोबाइल एवं DTH रिचार्ज, फास्टैग खरीद एवं टॉपअप, टैली साफ्टवेयर पंजीकरण, ITI पंजीकरण, आनलाइन प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की सुविधा ले सकेंगे.

उन्होंने बताया कि जन उपयोगी सेवाओं के तहत बिजली बिल का भुगतान, बिजली के नए कनेक्शन के लिए आवेदन, पानी एवं सीवर कनेक्शन का आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि आईटी रिटर्न के तहत लोग जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न दाखिल कर सकेंगे. प्रवर अधीक्षक ने बताया कि इन सेवाओं के लिए 23 सर्किलों से 2 मास्टर ट्रेनर और 2 आपरेटरों को पिछले दिनों सीएससी-एसपीवी के लोगों द्वारा मैसूर में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है.

National Girl Child Day: आपकी बेटी को गारंटेड मिलेंगे 74 लाख, इस सरकारी स्कीम का उठाएं फायदा

आखाड़े ने बताया कि इन सेवाओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर-स्पेशल पर्पस व्हीकल (CSC-SPV) नाम से एक विशेष उपक्रम बनाया गया है जो डाक विभाग के साथ मिलकर काम करेगा. इस कार्य के लिए नई दिल्ली के संसद मार्ग स्थित प्रधान डाकघर को नोडल कार्यालय बनाया गया है.

उन्होंने बताया कि डाक विभाग की ओर से पासपोर्ट सेवाओं के बेहतर ऑपरेशन को देखते हुए डाक विभाग की सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है. नई सेवाओं के तहत नागरिक PAN कार्ड, PM आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PDS आदि के लिए आवेदन कर सकेंगे.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.