ICICI Bank ने होम लोन किया सस्ता, ​10 साल में सबसे कम ब्याज दर; 31 मार्च तक मौका

ICICI bank Home Loan Interest Rates: बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से होम लोन सस्ता करने का सिल​सिला जारी है. निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने 75​ लाख रुपये तक के होम लोन की ब्याज दर घटाकर 6.70 फीसदी कर दिया है. वहीं, 75 लाख रुपये से ज्यादा के होम लोन पर ब्याज दर 6.75 फीसदी रहेगी. बैंक का कहना है कि यह 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है. ग्राहक घटी ब्याज दरों का फायदा 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं. बैंक ने होम लोन की शुरुआती ब्याज दरों में 0.10 फीसदी की कटौती की है. इससे पहले बैंक 6.8 फीसदी पर होम लोन ऑफर कर रहा था.

इससे पहले, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी भी होम लोन की ब्याज दरें घटा चुके हैं. सबसे कम ब्याज दर कोटक महिंद्रा ने 6.65 फीसदी रखी है. जबकि, एसबीआई और एचडीएफसी की होम लोन पर शुरुआती ब्याज दर 6.70 फीसदी है.

संशोधित ब्याज दर: 6.70 फीसदी

होम लोन: 30 लाख रुपये

टेन्योर: 20 साल

हर महीने EMI: 22,722 रुपये

कुल ब्याज: 24,53,240

कुल पेमेंट: 54,53,240

(इससे पहले, 6.80 फीसदी ब्याज पर 20 साल के लिए 30 लाख के लोन पर EMI 22,900 रुपये थी. वहीं, ग्राहकों को लोन अवधि में कुल ब्याज 24,97,045 रुपये देना पड़ता. इस तरह, 30 लाख के लोन पर 20 साल बाद ग्राहक बैंक को कुल 52,96,045 रुपये का भुगतान करता.)

आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि होम बॉयर, जो हो हमारे ग्राहक नहीं भी है, डिलिटली होम लोन के लिए अप्लाई कर सकेंगे. होम लोन के लिए ग्राहक बैंक की वेबसाइट और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ‘iMobile Pay’ के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा, ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक की नजदीकी ब्रांच पर भी डिजिटल अनुभव होगा. ग्राहक अपने लोन की मंजूरी तुरंत डिजिटली प्राप्त कर सकेंगे.

आईसीआईसीआई बैंक के हेड, सेक्योर्ड एसेट्स रवि नारायण का कहना है कि बीते कुछ महीनों में ग्राहकों की तरफ से अपने इस्तेमाल के लिए डिमांड बढ़ी रही है. इसके देखते हुए हमारा मानना है कि हमें उपभोक्ताओं के ड्रीम होम के सपनों को पूरा करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर होम लोन दिया जाना चाहिए. हमने ग्राहकों के लिए डिजिटली एडवांस प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, जिसकी मदद से न केवल होम लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बल्कि तुरंत अप्रूवल भी लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें… SBI Home Loan: रिकॉर्ड लो पर होम लोन की ब्याज दरें, 31 मार्च तक प्रॉसेसिंग फी 100% माफ

नवंबर 2020 में आईसीआईसीआई बैंक देश में प्राइवेट सेक्टर का पहला बैंक था, जिसका मॉर्गेज होन पोर्टफोलियो 2 लाख करोड़ के पार चला गया था. बैंक ने तीसरी तिमाही के नतीजों में बताया था कि उसका मॉर्गेज डिसबर्समेंट 2021 की तीसरी तिमाही में दूसरी तिमाही की तुलना में बढ़ा है. दिसंबर 2020 में यह आल टाइम हाई पर पहुंच गया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.