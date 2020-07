SBI पेंशन सेवा वेबसाइट लॉन्च, पेंशनर्स को ऑनलाइन मिलेंगे कई फायदे; ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

SBI Pension Seva: SBI ने बैंक में पेंशन अकाउंट रखने वाले पेंशनर्स (स्टाफ पेंशनर्स से अलग) के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट SBI पेंशन सेवा लॉन्च की है. इस वेबसाइट पर लॉग इन कर अपनी पेंशन संबंधी डिटेल्स को तुरंत चेक किया जा सकता है. बता दें कि SBI भारत में लगभग 54 लाख पेंशनर्स को सेवाएं देता है. पेंशन प्रोसेसिंग के लिए बैंक ने सेंट्रल गवर्मेंट की एजेन्सीज (डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, टेलिकॉम, सिविल), राज्य सरकार के विभागों और विभिन्न स्वायत्त संगठनों से गठजोड़ किया हुआ है. SBI पेंशन सेवा वेबसाइट पर उपलब्ध सर्विसेज इस तरह हैं-

SBI में पेंशन अकाउंट रखने वाले पेंशनर्स को SBI पेंशन सेवा वेबसाइट का लाभ लेने के लिए खुद को पहले रजिस्टर करना होगा. इसके लिए https://www.pensionseva.sbi/

पर जाना होगा. उसके बाद…

SBI में अपने बचत खाते को कैसे कराएं बंद, इन आसान स्टेप्स को करें फॉलो

अगर पेंशनर SBI की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो वे SBI को निम्न माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं-

– “UNHAPPY” लिखकर 8008202020 पर एसएमएस कर सकते हैं.

– 24×7 SBI कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 18004253800/1800112211/1800110009 या 080-26599990 पर कॉल कर सकते हैं.

– बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर जाकर या फिर gm.customer@sbi.co.in / dgm.customer@sbi.co.in को ईमेल भेजकर.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.